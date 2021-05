Survivor México: por qué los fans acusaron favoritismo

El 14 de mayo Halcones recibió una sorpresa con sus familias y Jaguares ganaron hamburguesas (Foto: Instagram/@survivormexico)

En la edición del jueves 13 de mayo, la tribu Jaguar de Survivor México perdió la competencia de recompensa y sus integrantes tuvieron que seleccionar a dos de sus compañeros para ir al exilio, este castigo dentro del programa consiste en pasar la noche dentro de una jaula sobre el lodo y sin algún tipo de comodidad.

Carlos ‘Warrior’, el conductor de Survivor México, subió una fotografía a su cuenta de Instagram y preguntó a los seguidores del programa sobre lo que más habían disfrutado del día.

De inmediato su publicación se llenó de comentarios donde las personas expresaron su molestia y lo cuestionaron por el hecho de que la tribu Halcón va con menos frecuencia a dicho castigo aunque pierda más veces. ‘El Warrior’ se limitó a responder que no tenía “ni idea” del motivo de esta decisión.

La publicación del conductor se llenó de reclamos por parte de los fans (Foto: captura de pantalla Instagram/@carlosguerrero)

“Warrior ya deja de beneficiar a los Halcones, si no saben jugar que se vayan es muy evidente tu ayuda, te pasas” y “¿Por qué a los Halcones no los mandan al exilio cuando pierden? Eso no es nada justo.” fueron algunos de los mensajes que llenaron la caja de comentarios.

Tal fue la cantidad de mensajes que el conductor terminó restringiendo la posibilidad de comentar su fotografía.

La molestia de los fans es que son miembros de Jaguares los que mayoritariamente van al exilio y señalaron que cuando la tribu Halcones pierde, no le solicitan que envíe a sus integrantes para el castigo, por tal motivo acusaron a la producción de tener una supuesta preferencia por el equipo representado en color verde.

Parte de la tribu Halcón durante un Concejo Tribal (Foto: Twitter: @mexico_survivor)

Los reclamos por parte de los fans de Survivor también llenaron las redes sociales oficiales del programa tanto en Twitter como en Instagram e inundaron la etiqueta #SurvivorRecompensa con reclamos ante la situación que consideran injusta.

Algunos fans de Survivor decidieron manifestar su inconformidad creando la etiqueta #ExilioParaHalcones, en la que los seguidores de ambas tribus comenzaron a exigir que exista igualdad entre las tribus.

“Producción tienen que ser parejos. No solo a los Jaguares, también a los Halcones deben de pasar por el Exilio !! #ExilioParaHalcones” escribió una internauta que utilizó la etiqueta.

Los fans también reconocieron la actitud de Jaguares ante la derrota (Foto: captura de pantalla Twitter)

Por otro lado la tribu Halcón fue recompensada con videos de parte de sus familiares, Adianez, Natalia y Bárbara se conmovieron al punto de las lágrimas ante esto, ya que dentro del programa no tienen contacto con sus seres queridos. Este programa comenzó su grabación a finales de marzo en las playas de la República Dominicana.

Durante dicho premio destacó que la mamá de Bárbara Falconi reveló por accidente que esta concursante tenía en su poder el tótem oculto, el cuál se puede usar sólo una vez y funciona como un comodín para revertir una sentencia al juego de la extinción (eliminación del programa).

La concursante había mantenido en secreto el hecho de que encontró dicho elemento, pero probablemente su mamá no tenía idea de que el video sería mostrado ante toda la tribu y no solamente a los espectadores o a la competidora.

Jaguares está representada con banderín amarillo y Halcones con banderín verde (Foto: Instagram@dlimongerzso)

Este reality tiene dos horarios en Azteca Uno:, el domingo está dedicado a las eliminatorias mientras que de miércoles a viernes los capítulos se enfocan en las competencias de Halcones y Jaguares.

Entre semana el programa se transmite de 7:30 a 10:30pm y los domingos a las 8 de la noche, el integrante eliminado más reciente fue Carlos ‘Chicken’.

No obstante el pasado miércoles 12 de mayo, Dennis Arana decidió abandonar la competencia por su propia voluntad. La razón de volver a casa fue ponerse como prioridad para atender su salud mental, ya que vivió ataques de ansiedad dentro del programa.

