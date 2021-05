El “Tigre” Azcárraga y su historia de amor con Paula Cusi

Paula Cusi fue la cuarta esposa de Emilio Azcárraga Milmo (Foto: Twitter / @moss_rub)

Emilio Azcárraga Milmo fue, entre otras cosas, el empresario pionero en la historia de los medios de comunicación en México. Con la creación de Telesistema Mexicano que posteriormente sería Televisa, “El Tigre” sería un hombre bastante conocido en la opinión pública.

La cosa es que no solamente sería conocido a través de sus logros como presidente de Televisa, sino también a través de su vida íntima, especialmente su vida amorosa y familiar. En primer lugar, en la década de los 50 contrajo matrimonio con María Regina Shondube Almada, quien sería su primer amor.

No obstante, la relación no duraría puesto que María murió cuando apenas tenía 8 meses de casada con Emilio. Tras un breve luto por su esposa, comenzó un romance con Silvia Pinal, de quien no se sabría nada hasta hace poco cuando la actriz lo confesó en un libro biográfico.

El Tigre Azcárraga mantuvo varios romances con varios romances, entre ellas, Silvia Pinal (Foto: Twitter / @EspacioAmerica)

La química entre ellos era evidente y, de las pocas personas que supieron sobre esta relación, hubieran apostado que iban a casarse tarde o temprano. No obstante, este amor se vería terminado de tajo a causa de Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre del Tigre.

Se dice que él arregló un matrimonio entre su hijo y Pamela de Surmont, una mujer de una familia francesa importante; de esta unión nacerían tres hijas, Arianne, Alessandra y Paulina. Desafortunadamente esta relación tampoco duraría y se divorciarían entre fuertes rumores de infidelidad por parte de Emilio.

Tiempo después se casó con Nadine Jean, con quien tendría a Carla y a Emilio (actual presidente de Televisa). De nueva cuenta, su relación tampoco funcionaría. Ya que para entonces este alto ejecutivo se había hecho de cierta fama por su coquetería constante hacia las mujeres, no pasó mucho tiempo antes de que lo comenzaran a relacionar con otra mujer.

Conoció a Paula en las oficinas de Televicentro (Foto: Twitter / @raulbrindis)

Su verdadero nombre es Encarnación Presa Matute. Lo que se dice es que se conocieron en los pasillos de la televisora cuando era conocida como Telesistema Mexicano. Específicamente entre las oficinas llamadas Televicentro.

Ya que Encarnación era una joven atractiva y con cierta facilidad para hacer conversaciones interesantes, rápidamente llamaría la atención del Tigre Azcárraga. Este, haciendo uso de su poder dentro de la empresa, ordenó que se le hiciera un espacio en televisión a su nueva enamorada.

Dicho lugar se lo darían en el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Esta mujer 20 años menor que Emilio tendría su propia sección para dar el clima y hacer horóscopos del día (sería más conocida por lo segundo). Fue entonces que decidieron cambiarle el nombre a Encarnación y sería conocida ahora como Paula Cusi y se haría famosa la frase “¿Ya llegó Paula?” que pronunciaría el conductor y reportero en su programa.

Emilio y Paula se casaron en 1972 (Foto: Twitter / @Choch0s_)

Se dice que Emilio tuvo que esperar hasta la muerte de su padre antes de tomar el siguiente paso con Paula. Poco después de que falleciera en 1972, El Tigre invitó a su pareja en turno a que se mudara con él. Con el paso de los meses se casarían.

La relación entre ambos funcionaba bastante bien. El ejecutivo llamaba a Paula su “güerita” y realmente parecían enamorados sin la necesidad de tener hijos entre ellos. Todos creyeron que cumplirían el dicho de “hasta que la muerte los separe”, puesto que el matrimonio duró alrededor de 25 años.

Sin embargo, 4 años antes de que Emilio muriera por cáncer de páncreas, se separaría de Paula repentinamente. No se sabe con precisión los motivos de esta ruptura, pero se dijo que fue debido a una infidelidad por parte del alto mando de Televisa.

Se dice que su divorcio fue porque Emilio engañó a Paula con una reina de belleza (Foto: Twitter / @moss_rub)

Por varias circunstancias, Emilio conoció a Adriana Abascal, reina de belleza del certamen de 1988 de Miss México. Para cuando se conocieron, la modelo apenas tendría 18 años, mientras que Emilio ya sobrepasaba los 50 años.

Cuando Paula se enteró de esto, decidió terminar con Emilio y divorciarse de él. Independientemente de si esta infidelidad ocurrió o no, Paula se mantuvo como amiga del presidente hasta el día de su fallecimiento.

