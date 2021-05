Así recordó Susana Zabaleta sus amoríos con Ari Telch y Ricardo Arjona

Susana Zabaleta halagó el físico de Ricardo Arjona (Foto: Cuartoscuro)

La actriz y cantante Susana Zabaleta recordó un amor de juventud, a quien calificó como “delicioso”, se trata del actor Ari Telch, quien fue “el primer hombre” en la vida de la famosa soprano. Así lo dijo en su vista al foro de Mimi contigo:

“Delicioso, la verdad hacía sus esfuerzos, era muy bonito, fue mi primer hombre y recuerdo una vez que nos pusieron un mensajito (abajo de la puerta), yo estaba en su departamento y recibimos un mensajito de ‘ay ya’… (Anduve con él) hace mucho, cuando yo acababa de empezar, llegué con las trenzas hasta acá, yo estaba esperando casarme... Pues era en la Anzures recuerdo, y allá abajo estaba su mamá”, expresó la famosa en la emisión de TV Azteca.

Al ser cuestionada sobre si alguna vez fue infiel, Susana contestó con otra pregunta: “Ya enserio, ¿tú has sido fiel? Fueron veintimuchos años, o sea cualquiera tiene un resbalón…yo nunca he sido infiel”, bromeó para cantar la canción No me acuerdo de Thalía.

Sobre Telch dijo que fue "el primer hombre en su vida" (Foto: Instagram/@telchari)

Y es que el conductor Memo Martínez le preguntó si le daba pena admitir que había tenido una relación con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, habladuría que la propia cantante aclaró:

“A ver, ¿a ti te daría pena decir que saliste con Ricardo Arjona si es un guapazo, tiene un cuerpazo, un talento increíble?, si tú platicas con él… a ver una cosa son sus canciones. Pero perdóname, el señor es un…no siempre después de eso se platica, hay veces que no se platica. No salí con él, somos amigos, de veras”, dijo la cantante con un gesto travieso.

Se sabe que Zabaleta y Arjona convivieron en la década de los 90 (Foto: Archivo)

Susana dijo admirar la entereza con la que las mujeres actuales le ponen un alto a sus acosadores, y lo contrastó con la situación que vivió en su juventud:

“Yo creo que todas las mujeres de nuestra época, era lo que había, una decía ‘no gracias, oye no, pero es que no’, era lo que había. Les recomendaría que no se dejen, antes era de ‘no le digas que no porque si no entonces’, yo estoy tan orgullosa de mi hija que dice “no”, fuerte”, dijo respecto a la hija que procreó al lado de su ex pareja, el director de cine Daniel Gruener.

“Elizabetha Gruener Zabaleta está estudiando en Londres y quiere ser actriz, ella es mi maestra, ha sido mi maestra desde que nació. Yo desde que estaba chiquita le decía ‘mi amor, ¿jugamos a las Barbies?’ y me decía ‘estoy leyendo, ma, ahorita que acabe de leer jugamos a las Barbies’ Así era desde chiquita.”, recordó.

Zabaleta hizo referencia al gran amor que siente por sus hijos (Foto: Cuartoscuro)

“Cada vez que tengo una bronca con un hombre, mamá, papá, llámese lo que sea, ella me dice ‘a ver, mamá, te voy a explicar, vas a hacer esto y esto’, es una gran maestra, es una niña sabia, es mi super compañera”, añadió para después referirse a su hijo Matías, a quien se refirió como “el sueño de mi vida”.

Matías Gruener, que ahora se lanzó como cantante y que es un niño que estaba destinado para ser mío, desde el principio de los tiempos estábamos predestinados a estar juntos. De repente desperté de una pesadilla y dije ‘ya nació', mi hijo es el sueño de mi vida, literalmente.

Zabaleta aprovechó el momento de remembranza familiar para destacar lo feliz que está de haber criado a un hijo tan valeroso: “Yo creo que cuando uno ve a alguien tan educado, caballeroso, respetuoso, dices ‘mi trabajo está bien hecho’, está al servicio de la música igual que yo y eso me encanta y entiende que a la mujer hay que respetarla, quererla, amarla, que lo primero antes que cualquier cosa es la familia y esto lo agradezco infinitamente, me tocaron dos buenos hijos.”, finalizó la también conductora.

