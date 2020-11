“Gracias por cambiar nuestro mundo”: Susana Zabaleta fue criticada por felicitar a Joe Biden en nombre de todos los mexicanos

Zabaleta habló en Twitter del asalto (Cuartoscuro)

La cantante Susana Zabaleta se colocó en el ojo del huracán luego de que se pronunció a favor del triunfo de Joe Biden, quien el pasado fin de semana pasado se posicionó como el presidente electo de Estados Unidos.

La famosa mexicana felicitó al político norteamericano por su virtual triunfo en las elecciones celebradas la semana anterior y le dedicó un mensaje en nombre de todos los mexicanos.

Zabaleta refrendó su apoyo al representante demócrata y resaltó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido pronunciarse por los últimos acontecimientos en las urnas estadounidenses.

“Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades!”, escribió la artista mexicana en su cuenta de Twitter.

(Foto: Twitter de Susana Zabaleta)

“Gracias por cambiar nuestro mundo. Atentamente, los mexicanos”, agregó Susana Zabaleta en sus redes sociales.

Fue este mensaje el que colocó a la famosa en el centro de las críticas y las burlas a través de los sitios web, donde la catalogaron como “arrastrada”, “ridícula”, “más ignorante” o “nefasta”.

Aunque la cantante escribió este comentario en Twitter ayer por la tarde, el tema ha cobrado gran auge esta mañana, por lo que se ha colocado dentro de las tendencias en redes sociales. Hasta el momento ha recibido 240 retweets, 564 citas, 2,6 mil Me gusta y cerca de 1,200 comentarios al respecto.

“No hables por todos. Algunos felicitaremos cuando sea oficial”, “A mí no me representas y jamás quiero que lo hagas. No somos iguales...”, “A mí ni me metas en tus zalamerías, por favor y gracias”, “¡No te traumes! Sólo los nefastos como tú podrían mencionar todo eso”, “No digas los mexicanos, tú no me representas... Por favor, mejor exprésate en singular y no pluralices” o “Otra que perdió su cerebro...”, fueron algunos de los comentarios que prevalecen en Twitter.

Otros internautas resaltaron que Joe Biden ni siquiera conoce a la intérprete de Te busqué, Contigo a la distancia o Veneno: “¡Ridícula! Si le vale sorbete lo que piensen los gobiernos, mucho mas lo que piense una simple mortal”, “De todos modos no te va invitar sus fiestas, ya estás ruca” o “Cómo si a Biden le importaras... ni te conoce”.

(Foto: Instagram Susana Zabaleta)

Ésta no es la primera vez en este año que Susana Zabaleta acapara la atención de la comunidad virtual. En junio de este año, la cantante fue atacada por publicar un sensual video dedicado al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México.

“Estimado doctor Gatell, usted tiene toda mi A de atención y estimula mis funciones mentales superiores, gracias doctor Gatell”, dijo Zabaleta en el mensaje que presentó con un “Yo estoy con usted” acompañado por un emoji de corazón.

Lo que llamó la atención fue la manera en que Zabaleta se dirigió al funcionario y es que la también actriz realizaba movimientos sensuales, como tocarse el cuello, el pelo y la boca, cerrar los ojos y tomar su ropa para abrir ligeramente su escote.

Tras la polémica, la misma Zabaleta salió en su defensa: “Era un chiste, era en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell había mandado a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor, esa ha sido mi manera de ser en más de 30 años de carrera. No me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí”, declaró la intérprete para el periódico El Universal.

