Issabela Camil habló de su aparición en "Luis Miguel, la serie": “No es tan importante"

Video: @saleelsoltv / Twitter.

El estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie ha causado una infinidad de reacciones, pero una que llamó la atención recientemente fue la de Issabela Camil, una de las novias más importantes del cantante y que incluso puede ser considerada como uno de sus “grandes amores”.

El personaje de “Erika”, encarnado por Camila Sodi y que hace referencia a la hija de Jaime Camil Garza, tiene una participación importante durante la segunda entrega del proyecto biográfico de Netflix y es que se dan a conocer varios detalles del declive de este romance.

Y aunque esta historia acabó hace más de 25 años, la actriz fue cuestionada sobre su participación en la serie de su ex novio, donde la han mostrado interesada en el “Sol de México” pero también dispuesta a continuar su vida sin él, como pasó en la realidad.

En entrevista con los medios de comunicación, Issabela enfureció ante la insistencia de los medios de comunicación, a quienes aclaró que no dio su autorización para ser incluida en esta serie biográfica, aunque entiende que está basada en la visión de Luis Miguel.

Tony Starr reveló la verdadera razón por la que Issabela Camil y Luis Miguel terminaron su noviazgo de casi siete años

“No es tan importante (para demandar). Yo no tengo nada que esconder, es de dos personas y cada quien tiene su manera de contar su historia. No es nada más mía, no me pertenece, no tengo los derechos firmados de qué, es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza, pero no, es algo que pasó”, dijo al visitar una exposición de arte recién inaugurada.

Añadió que aunque ella no ha querido contar los detalles de este romance en público, sí ha conversado del tema con sus hijas Victoria y Antonia, pero es ésta última quien sí está muy interesada en la vida de su mamá.

“Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada qué ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y es hermoso, en ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán todo lo que quieran saber”, concluyó.

Issabela Camil había guardado silencio desde el estreno de la primera temporada de Luis Miguel, la serie hace tres años, pero ante la insistencia de los medios de comunicación rompió el silencio sobre el amor que vivió con el cantante por casi siete años.

Y es que en los capítulos estrenados recientemente se ve el declive del amor que vivió su esplendor en la década de los 90 y que finalmente concluyó hace más de 25 años.

A Issabela Camil no le gustó que se hablara de su romance con Luis Miguel (Foto: Twitter)

La relación entre Luis Miguel e Issabela Camil inició en la infancia y evolucionó hasta la juventud de ambos protagonistas, por lo que ha despertado un gran interés por saber más detalles de la mujer a la que muchos catalogan como “el gran amor en la vida” del cantante, pues además de lo que se vio en la producción de Netflix, los artistas tuvieron una relación de casi siete años.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Tony Starr, madre de la actriz, explicó que Luis Miguel fue como un hijo para ella y para el empresario Jaime Camil Garza, por lo que en entrevista con Ventaneando, destacó la estrecha relación entre su familia y el cantante.

La viuda de Camil habló de esta situación con el programa de espectáculos: “Se conocieron cuando él y ella tenían 10 años, 11 años y eran como hermanos”. Es decir, en el 1980.

Starr explicó que ambos comenzaron a salir cuando cumplieron la mayoría de edad, luego de que Luis Miguel volvió de los Estados Unidos: “Regresó y tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”.

En la serie se muestra el triángulo amoroso entre Issabela Camil, Luis Miguel y de la Madrid (Foto: Netflix)

Luego de compartir casi siete años de relación, Luis Miguel e Issabela Camil decidieron dar por terminado su romance y noviazgo, presuntamente por las diferencias entre los artistas.

La madre de la actriz declaró que la vida ajetreada del cantante los llevó al fracaso, pero bien sabe del cariño que Luis Miguel tuvo por su hija: “El amor de la vida de Micky, sin duda, es Issabela”.

Ambos continuaron con su vida. Ella conformó una familia con el diputado Sergio Mayer y él ha tenido varias relaciones, la más relevante la que vivió con Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos.

SEGUIR LEYENDO: