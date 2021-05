“Te extraño”: la canción que en voz de Luis Miguel impactó a Frank Sinatra y pudo ser dedicada a Issabela Camil

Te extraño, es el nombre de la canción que enmarcó el quinto capítulo de Luis Miguel, la serie y es que fue utilizado para presentar uno de los momentos más importantes en la vida del “Sol de México” al lado de Frank Sinatra e incluso para referirse a uno de sus grandes amores: Issabela Camil.

La emblemática canción compuesta por Armando Manzanero fue presentada en último episodio del proyecto biográfico producido por Netflix, justo para convencer a Frank Sinatra de hacer una colaboración.

En la pantalla vimos a al protagonista de la serie llegar, junto con su amigo Miguel, a un discreto reciento donde fue recibido por nada menos que Frank Sinatra, quien de manera escueta y hasta retadora, solicita ver el talento musical de su colega.

“Tengo entendido que eres un gran cantante... ¿Cantas o no?”, cuestionó el nacido en Hoboken, Nueva Jersey, a Luis Miguel que con ciertas dudas, se sentó frente a un piano y comienza a interpretar la canción que ha arrancado suspiros durante décadas.

Video: YouTube/ giovanni guzman

Te extraño sin duda conquistó a Frank Sinatra, ya que en la siguiente escena apareció Hugo López confirmando la colaboración entre el cantante de My Way y “El Sol de México” para la grabación a distancia de la canción Come Fly With Me.

Pero esta canción no sólo concretó este trabajo y es que según lo visto a lo largo del capítulo pudo ser dedicada a Issabela Camil, quien por aquella época se mostró distante con Luis Miguel.

Recordemos que la pareja se separó, según la serie, después de que “Erika”, personaje que encarnó Camila Sodi, decidió mudarse a Nueva York para reiniciar su vida y concluir su relación con el cantante de Suave, ya que se sintió desplazada por varios días.

En un intento por reconectar y aprovechando el encuentro con Sinatra en Estados Unidos, Luis Miguel buscó a Camil en su propio departamento ubicado en medio de la ciudad neoyorkina y donde finalmente suelta la frase: “Te extraño”.

Estas palabras convencen a “Erika” quien lo deja entrar al inmueble para conversar sobre su situación e incluso tener un encuentro más íntimo, que termina después de destaparse la cancelación de la colaboración previamente pactada.

Esta canción fue compuesta en la década de los 60 por Armando Manzanero, quien la incluyó en su disco Para mi siempre amor en 1969 bajo el nombre Pero te extraño. Desde entonces, este tema gozó de gran popularidad y fue interpretada por otros tantos artistas, hasta que en 1991 fue incluido en el disco Romances de Luis Miguel.

Este breve momento retratado en Luis Miguel, la serie y el mismo nombre del capítulo hace referencia a la canción que podría ser dedicada a Issabela Camil, una de las novias más importantes para el hijo de Marcela Basteri y Luisito Rey.

Este amor inició en la infancia y evolucionó hasta la juventud de ambos protagonistas, por lo que ha despertado un gran interés por saber qué pasará con la mujer a la que muchos catalogan como “el gran amor en la vida de Luis Miguel”, pues además de lo que se vio en la producción de Netflix, los artistas tuvieron una relación de casi siete años.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

En una entrevista con Ventaneando del 2018, antes de que se estrenara la bioserie del cantante, Issabela Camil explicó que no le molestaba que su historia fuera plasmada ya que tanto ella como el resto de los Camil: “Formamos una gran parte de su historia”.

Y no es la única en coincidir con esta versión, pues al mismo programa Tony Starr, madre de la actriz, explicó que Luis Miguel fue como un hijo para ella y para el empresario Jaime Camil Garza.

Según las declaraciones de la viuda de Camil al programa de espectáculos: “Se conocieron cuando él y ella tenían 10 años, 11 años y eran como hermanos”. Es decir, en el 1980.

Tony Starr reveló la verdadera razón por la que Issabela Camil y Luis Miguel terminaron su noviazgo de casi siete años

Starr explicó que ambos comenzaron a salir cuando cumplieron la mayoría de edad, luego de que Luis Miguel regresara de los Estados Unidos: “Regresó y tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”.

Luego de compartir casi siete años de relación, Luis Miguel e Issabela Camil decidieron dar por terminado su romance y noviazgo, presuntamente por las diferencias entre los artistas.

La madre de la actriz declaró que la vida ajetreada del cantante los llevó al fracaso. “Él era cantante famoso, tenía otra perspectiva de la vida, ella tenía sus proyectos; la vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Erika”, aseguró.

Pero resaltó que “el amor de la vida de Micky, sin duda, es Issabela”.

SEGUIR LEYENDO: