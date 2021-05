Dónde y a qué hora ver el capítulo 3 de Acapulco Shore 8

Cada vez se va sumando los nuevos integrantes de la familia Shore EFE

La octava temporada del famoso reality show de MTV, Acapulco Shore, semana tras semana da de qué hablar. Entre polémica, fiestas, bebidas alcohólicas, la pandemia, los Shore siempre buscan llevar la fiesta al limite.

Este 11 de mayo, como todos los martes, se transmitirá el tercer capítulo en donde se resolverá la incógnita de la parte final de la pasada entrega, se descubrirá quién es la persona que llegará a la casa Shore a bordo de un yate.

Se podrá disfrutar de dicho capítulo a las 10:00pm (hora de la Ciudad de México) a través de la señal de cable de MTV, en los siguientes canales: TotalPlay: Canal 726; SKY: Canal 701; Dish: Canal 260; Axtel: Canal 685; Star TV: canal 151; Izzi: Canal 236 (SD) y Canal 930 (HD); Megacable: Canal 606 (Digital) y Canal 930 (HD)

Y si se te pasa podrás ver este y los pasados capítulos a través de la plataforma de streaming de Paramount+ en el horario de tu preferencia.

En el tercer episodio se descubrirá quién es la persona que estaba abordo del yate (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

En el segundo episodio podemos ver cómo El Capitán alcanzó a escuchar que Chile estaba hablando sobre él. Cuando Aaron Albores se percató de esto se acercó para entender qué estaba pasando y por qué estaba hablando de su persona.

Al tener al Capi de frente, como muchos de la casa prefirieron llamarle, Chile le pidió que no lo tocara y que se alejara de él. Acto seguido, El Capitán levantó bruscamente la silla donde se encontraban Chile y Karime. Posteriormente, os forcejeos entre El Capi y Chile no pararon, sus compañeros, trataron de calmar la incontrolable ira que Aaron no paraba de mostrar, al menos hasta que entró elementos de producción a alejar a uno del otro. A la mañana siguiente no se sabía de dónde había quedado El Capitán.

Así comenzó el conflicto entre Capitán y Chile (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Después de la pelea ocurrida, Isa Castro y Fernanda Moreno, quienes tuvieron una rivalidad en la temporada 7, decidieron dejar sus peleas en el pasado, y llegaron a un acuerdo para evitar problemas durante su estancia en la actual temporada.

“Te quiero pedir una disculpa porque sé lo que desató eso. Sé que me pasé de verg*”, le dijo Fer a Isa mientras limpiaban asperezas.

Por otra parte, pudimos ver que la nueva integrante de la casa es Ignacia Michelson. Nacha, como los demás integrantes y los fans la reconocen, dejó en claro que durante su estancia en esta octava temporada tratará de fastidiar a Isa Castro, quien fuese enemiga en la temporada pasada. Sin embargo, hemos visto que tanto Nacha como Isa, han interactuado mucho a través de sus cuentas de Instagram.

Nacha Michelson se integró en el segundo capitulo del reality show

Durante la parte final del capítulo se ve a todos los integrantes de Acapulco Shore recorrer completamente la casa, pues el día anterior sólo fue de fiesta. Al llegar al muelle observan que un yate con alrededor de 5 personas se acerca hacia ellos, pero lamentablemente no se pudo apreciar quién o de qué edad son quienes lo tripulaban.

Algunos de los fans creen que en el yate puede venir uno de los nuevos integrantes, pero otros mencionan que en el puede estar el nuevo boss de la casa.

