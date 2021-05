Cuál fue el duro mensaje que Frida Sofía envió a Alejandra Guzmán por el Día de las Madres

Frida Sofía volvió a hacer referencia a lo que vivió en su infancia con Alejandra Guzmán (IG: ifridag/laguzmanmx)

Pareciera que los seguidores de Alejandra Guzmán y Frida Sofía cada vez ven perder las esperanzas de que madre e hija lleguen por fin a una reconciliación, pues luego de semanas vertiginosas para la llamada dinastía Pinal, ahora la situación se vuelve a tornar tensa pues surgieron mensajes que evidencian el resentimiento que aún le guarda la joven de 29 años a su madre.

Y es que hace unos días causó revuelo que “la reina del rock” respaldara a su padre Enrique Guzmán tras las declaraciones escandalosas que destapó Frida, quien aseguró que siendo una niña de cinco años fue víctima de tocamientos indebidos por parte del intérprete de La plaga.

El tema posicionó en el centro de la conversación a Enrique Guzmán, de quien se hicieron patentes otros episodios a lo largo de los años donde a modo de broma se deja ver que el cantante de rocanrrol ya hacía “tocamientos disimulados” a algunas mujeres, como se puede ver en videos que circulan donde aparece el también actor conviviendo con Verónica Castro.

Frida Sofía reaccionó al video de Alejandra Guzmán y Verónica Castro hablando sobre el acoso de Enrique Guzmán (Video: Youtube)

Sin embargo el cantante de Payasito ha negado en todo momento haber incurrido en conductas impropias contra su nieta, entre lágrimas expresó en Ventaneando que las declaraciones de Frida Sofía estarían ligadas a una presunta condición mental que propician que la joven “diga mentiras” y se dijo preocupado por su salud.

Se dijo también entre el público que Alejandra Guzmán habría de creerle a su hija y no tirar por la borda el sufrimiento que la influencer y coach de fitness mostró en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a quien le relató también los abusos que sufrió por parte de amigos y ex parejas de la intérprete de Hacer el amor con otro en su pubertad.

Ahora, tras días en bajo perfil y luego de cambiarse en las redes sociales el apellido Guzmán por el de Moctezuma, como un símbolo de liberarse del yugo mediático de la escandalosa familia, Frida compartió una felicitación y un críptico mensaje que iría con dedicatoria para “la Guzmán”.

Beatriz Pasquel le ha reiterado su apoyo en múltiples ocasiones a la hija de su esposo (Foto: Captura de pantalla)

Y es que este 10 de mayo ha quedado claro que una reconciliación entre madre e hija aún está lejos de suceder, pues la autonombrada “loca inteligente” mandó un duro mensaje y una emotiva felicitación para su madrastra Beatriz Pasquel, con quien mantiene una cercana relación desde muy joven.

La cantante de Ándale y Chicas malas compartió una fotografía donde aparecen su padre y su madrastra enmarcados en un gran corazón rojo sobre el cual escribió : “Happy Mother’s Day (Feliz Día de las madres)”.

Pero en otro mensaje subsecuente la hija unigénita de Alejandra Guzmán compartió un crudo mensaje que de inmediato hizo pensar en su tormentosa relación familiar: “Este Día de las Madres, encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como la de ustedes”, inicia el mensaje.

Frida condenó que haya madres que "encubren a los violadores" (Foto: Captura de pantalla)

Y continúa, “hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos. Hay madres que estuvieron a punto de matar a sus hijos”.

El mensaje se fue tornando más contundente cada vez, “Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas”.

Y finaliza diciendo, “esos hijos(as) no quieren ese tipo de personas en sus vidas y eso está bien. Si tu amigo(a), pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo(a) presiones, solo esa persona sabe sus razones, respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana, gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener”.

