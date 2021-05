Cada vez más lejos del legado Guzmán: Frida Sofía se cambió el apellido en Instagram

Frida Sofía cambió su nombre en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram / @ifridag)

En medio de las declaraciones que Frida Sofía ha hecho en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual, la influencer sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram al cambiar su apellido “Guzmán” por el de su padre, “Moctezuma”, dentro de la red social. Estas acciones se suscitaron a una semana de que se diera a conocer que Frida tiene como objetivo deslindarse del legado Guzmán y quitarse el apellido por la vía legal.

“Está sacada de onda porque Ale le quitó el apoyo económico, aunque eso sí se lo esperaba y es lo que menos le asusta, pues Frida siempre ha trabajado. Está tan triste, enojada y, sobre todo, desilusionada, que está pensando en tomar una decisión radical. Frida está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con la dinastía Guzmán Pinal”, reveló una amiga de Frida Sofía en entrevista con la revista TV Notas.

Esta fuente también explicó que la influencer busca desprenderse de la dinastía Guzmán con el objetivo de olvidar “malos recuerdos”, aunque aún no tiene certeza de si hará lo mismo con el apellido Pinal: “Sí, ella dijo literalmente: ‘Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen’. Así es. Entendemos que el Guzmán no lo quiera por todo lo que pasó, por eso no está a discusión que se quite ese apellido, pero sí está evaluando si se cambia o no el Pinal”.

Este 5 de mayo, la influencer cambió su nombre a "Frida Sofía Moctezuma" en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram / @ifridag)

Esta fuente también añadió que Frida Sofía considera conservar el apellido de su abuela, Silvia Pinal, debido a que es la única persona dentro de su familia que le ha ofrecido su apoyo de manera abierta e incluso le aseguró que juntas llegarían a las últimas consecuencias. Sin embargo, Frida Sofía “también se ha sentido abandonada por esa parte de la familia. Aunque quiere mucho a su abuelita, doña Silvia, la verdad es que también se sintió traicionada por ella”, reveló la amiga de la influencer para TV Notas.

Hasta el momento no se sabe si Frida Sofía realizó este cambio de apellidos sólo en su cuenta de Instagram o también por medio de la vía legal. Cabe recordar que la influencer reveló durante su entrevista con Gustavo Adolfo Infante que no lleva el apellido de su padre debido a las diferencias que este tuvo con Enrique Guzmán cuando ella recién había nacido.

“Mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”, declaró la joven cantante para el programa De Primera Mano.

En más de una ocasión, Frida Sofía ha reiterado cambiar su apellido "Guzmán" por el de su padre, "Moctezuma" (Foto: Twitter)

Sin embargo, Enrique Guzmán negó los hechos en entrevista para el programa Sale el Sol. El veterano cantante descalificó la versión de su nieta y tomó con humor la noticia: “No le hagas mucho caso porque mañana dice que (es) primera cantante del Metropolitan Opera House”.

Para ese entonces, aún no se habían destapado las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía hizo contra Enrique Guzmán, quien ha negado los hechos. Recientemente, el veterano cantante de rock acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para ratificar su denuncia en contra de Frida Sofía.

