Aislinn Derbez alarmó con una foto desde el hospital

(Foto: Instagram / @aislinnderbez)

En plena celebración del Día de las Madres, la actriz mexicana Aislinn Derbez informó que fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia, según comunicó se trató de un cuadro de apendicitis.

A través de su cuenta de Instagram aseguró que, por el momento, ya se encuentra fuera de peligro y celebrando este día junto a su pequeña hija, Kailani, en su hogar en los Ángeles, California.

Informó a sus seguidores, por medio de fotografías, que fue internada en el hospital, ante un padecimiento que no vio venir: “estos últimos días no fueron fáciles porque me dio apendicitis y la recuperación ha sido muy lenta”.

(Foto: captura de pantalla de Instagram @aislinnderbez).

“Pero la buena noticias es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar”, escribió a la par de compartir una fotografía junto a la pequeña Kailani, hija que tiene con el también actor Mauricio Ochmann.

Por último, compartió un tierno video donde se observa a su hija realizar “un baile de la felicidad para celebrar a mamá en casita”.

(Foto: captura de pantalla de Instagram @aislinnderbez).

¿Qué es la apendicitis?

La apendicitis se presenta cuando la apéndice se inflama, apareciendo dolores en el abdomen bajo. Las primeras molestias se manifiestan en la zona alrededor del ombligo, mientras transcurre el tiempo el dolor incrementa y se va desplazando a la parte inferior derecha del torso.

Según algunos médicos, las causas más probables para que se presente este padecimiento es por una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección.

En cuanto se detectan síntomas de apendicitis, se recomienda acudir de inmediato al médico, pues en caso de no recibir el tratamiento adecuado la apéndice puede estallar, provocando complicaciones que podrían desencadenar en la muerte.

(Foto: Instagram @aislinnderbez)

Aislinn Derbez y su temor a la prensa

En el episodio más reciente de La Magia del Caos, el podcast de la hija mayor del comediante Eugenio Derbez, la actriz confesó que uno de sus más grandes traumas fue la persecución que sufrió su padre por parte de fanáticos y medios de comunicación.

“Yo viví eso con mi papá, toda mi vida desde que era chica y vi cómo a la gente no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos. Y, lamentablemente, mi papá jamás puso límites, para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo”, se sinceró.

Añadió que su temor aumentó conforme ella creció y se consolidó su carrera en el medio artístico. “Crecí con mucho enojo, resentimiento y sobre todo con miedo, y como que siempre me quería esconder”.

La también actriz, Camila Sodi, quien fue la invitada del episodio, coincidió con Aislinn en que la prensa les hizo mucho daño desde que eran muy pequeñas, añadió “crecí protegiéndome de la prensa del corazón, que siempre estaba como al acecho desde que era chiquitita, poniendo cosas horribles”.

Cabe la pena recordar que Aislinn Derbez proviene de una dinastía en la televisión mexicana, no solo por su padre, también por su abuela, la primera actriz Silvia Derbez.

Mientras que Camila es conocida por su carrera como actriz, pero también por ser la sobrina de la cantante Thalía y de la actriz Laura Zapata, además de ser hija de la escritora, periodista y modelo, Ernestina Sodi.

SEGUIR LEYENDO: