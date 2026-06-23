México

Tarjeta Rosa 2026: día exacto en que se abre el nuevo registro para ser parte del programa y recibir 6 mil pesos

Ya hay fecha y lugares confirmados para la segunda etapa de inscripciones al programa Tarjeta Rosa

Guardar
Google icon
Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
Tarjeta Rosa 2026 es operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, institución del Gobierno del Estado de Guanajuato encargada de impulsar el desarrollo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Estado de Guanajuato, la Secretaría del Nuevo Comienzo mantiene vigente el Programa Tarjeta Rosa como estrategia central para mujeres madres de entre 25 y 45 años.

El programa busca ampliar capacidades económicas de las mujeres que asumen el cuidado y sostenimiento familiar.

La Secretaría del Nuevo Comienzo, institución del Gobierno del Estado de Guanajuato encargada de impulsar el desarrollo social ya confirmó una nueva fecha de registro para quienes aún no forman parte del programa.

PUBLICIDAD

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Para orientación sobre el programa, la Secretaría del Nuevo Comienzo habilitó el número telefónico 559-558-9376. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para formar parte del programa

El registro es digital y se realiza a través de la aplicación oficial Tarjeta Rosa.

Las interesadas deben crear un usuario con número telefónico y correo electrónico.

Una vez creado el usuario, se debe llenar el formulario y cargar en formato digital de los siguientes documentos:

  • INE vigente.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses.
  • Acta de nacimiento de la solicitante y de sus hijos.
Ilustración de ocho mujeres adultas de diferentes tonos de piel y cuerpos sentadas en círculo sobre un fondo con formas abstractas en colores pastel.
Tarjeta Rosa 2026 es operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, institución del Gobierno del Estado de Guanajuato encargada de impulsar el desarrollo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa está dirigido a mujeres madres de 25 a 45 años con al menos un hijo menor de 15 años, residentes en cualquiera de los 46 municipios de Guanajuato.

PUBLICIDAD

El registro es gratuito, no requiere intermediarios y solo puede realizarse mediante la aplicación oficial, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Una vez validada la información, la plataforma notifica a la usuaria para recoger su tarjeta bancaria en la sucursal designada.

Ilustración estilo acuarela de tres escenas: una anciana viendo su teléfono, una mujer pagando medicamentos a una farmacéutica y una joven con un niño y útiles escolares.
El beneficio es de 6 mil pesos anuales, entregados en dos pagos de 3 mil pesos durante el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio es de 6 mil pesos mexicanos anuales por beneficiaria, entregados en dos pagos de 3 mil pesos mexicanos durante el curso del año.

Esta es la fecha en que abre el nuevo registro para recibir los 6 mil pesos de Tarjeta Rosa

De acuerdo con una publicación reciente en el perfil oficial de Facebook de la Secretaría del Nuevo Comienzo, el 1 de julio arranca la segunda etapa de inscripciones al programa Tarjeta Rosa 2026.

La nueva ventana de registro cuenta con 45 mil espacios disponibles para nuevas beneficiarias, según los datos de la institución.

Infografía muestra un calendario, una mano con tarjeta, grupo de mujeres, el número 45.000, fechas clave, documentos y un monto de dinero.
La infografía muestra el calendario y los requisitos para la inscripción al programa Tarjeta Rosa 2026, que habilita 45 mil nuevos cupos a partir del 1 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia sugirió tener preparados los documentos para evitar complicaciones al llegar la fecha indicada.

La misma publicación precisa que las mujeres que completen su registro tendrán del 10 al 21 de agosto para recoger su tarjeta.

La Secretaría advierte de forma explícita que quien no recoja su tarjeta dentro de ese plazo perderá el lugar en el programa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa está dirigido a mujeres madres de 25 a 45 años con al menos un hijo menor de 15 años en cualquiera de los 46 municipios del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y proceso para obtener la tarjeta

Cada beneficiaria debe tomar una fotografía de su rostro para acceder a la aplicación Tarjeta Rosa, y proporcionar la CURP de una persona sustituta en caso de fallecimiento de la titular.

Las beneficiarias están obligadas a mantener activo su número telefónico y actualizar sus datos en la aplicación si cambian de número.

Una madre y sus dos hijos, una niña y un niño, en una cocina doméstica. Examinan una lista de compras sobre una mesa con arroz, pan, leche y un tazón de frutas frescas.
En caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, habitualmente uno de los hijos menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de robo o extravío del celular, también deben actualizar la información a la brevedad para no perder el acceso a los servicios de asistencia disponibles en la plataforma, que incluyen asesoría legal gratuita, atención psicológica y médica básica.

El apoyo es individual y no transferible.

En caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, habitualmente uno de los hijos menores de edad.

Joven estudiante sonriente con chaqueta vaquera y mochila, sentada con las piernas cruzadas en un banco al aire libre en un campus universitario con árboles.
El programa incluye servicios de asistencia como asesoría legal gratuita, atención psicológica y médica básica, disponibles en la aplicación móvil oficial o en módulos presenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si hay un problema con la cuenta bancaria o los servicios de asistencia

El programa establece que cualquier gestión, problema o aclaración bancaria debe realizarse directamente ante la institución financiera respectiva, según las Reglas de Operación del programa.

En caso de que la situación no se resuelva en ese nivel, las beneficiarias pueden acudir ante las autoridades federales competentes.

Infografía con una persona confundida con teléfono y tarjeta bancaria, un banco tachado, y gráficos sobre contactar al banco, autoridades, teléfono y fecha límite.
La infografía ilustra los pasos a seguir por las beneficiarias de un programa en caso de problemas con su cuenta bancaria, incluyendo la fecha límite de operación fijada para el 31 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener más orientación al respecto, la dependencia habilitó el número telefónico 559-558-9376.

El programa opera hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que concluye el ejercicio fiscal vigente.

Temas Relacionados

Programas SocialesMadresDineroMujeresGuanajuatomexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 23 de junio

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 23 de junio

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 23 de junio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 23 de junio

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

En plena gira promocional, Belinda volvió a elogiar públicamente a la cantante argentina

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Usuarios rescataron un video de 2023 donde Cazzu, Christian Nodal, Rosalía y Rauw aparecen celebrando el Año Nuevo

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

Fuerzas Federales hallan bodega con más de 24 mil litros de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en festejo con la familia del cantante

Coco Levy responde a filtración de detalles sobre su estado de salud

Gala Montes revela si habría reconciliación con su mamá: “No es que no la quiera”

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari

¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr.?; familia aclara por qué el luchador se desvaneció

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?