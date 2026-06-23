Tarjeta Rosa 2026: día exacto en que se abre el nuevo registro para ser parte del programa y recibir 6 mil pesos

Tarjeta Rosa 2026 es operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, institución del Gobierno del Estado de Guanajuato encargada de impulsar el desarrollo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Estado de Guanajuato, la Secretaría del Nuevo Comienzo mantiene vigente el Programa Tarjeta Rosa como estrategia central para mujeres madres de entre 25 y 45 años.

El programa busca ampliar capacidades económicas de las mujeres que asumen el cuidado y sostenimiento familiar.

La Secretaría del Nuevo Comienzo, institución del Gobierno del Estado de Guanajuato encargada de impulsar el desarrollo social ya confirmó una nueva fecha de registro para quienes aún no forman parte del programa.

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Para orientación sobre el programa, la Secretaría del Nuevo Comienzo habilitó el número telefónico 559-558-9376. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para formar parte del programa

El registro es digital y se realiza a través de la aplicación oficial Tarjeta Rosa.

Las interesadas deben crear un usuario con número telefónico y correo electrónico.

Una vez creado el usuario, se debe llenar el formulario y cargar en formato digital de los siguientes documentos:

INE vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses.

Acta de nacimiento de la solicitante y de sus hijos.

Tarjeta Rosa 2026 es operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, institución del Gobierno del Estado de Guanajuato encargada de impulsar el desarrollo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa está dirigido a mujeres madres de 25 a 45 años con al menos un hijo menor de 15 años, residentes en cualquiera de los 46 municipios de Guanajuato.

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El registro es gratuito, no requiere intermediarios y solo puede realizarse mediante la aplicación oficial, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Una vez validada la información, la plataforma notifica a la usuaria para recoger su tarjeta bancaria en la sucursal designada.

El beneficio es de 6 mil pesos anuales, entregados en dos pagos de 3 mil pesos durante el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio es de 6 mil pesos mexicanos anuales por beneficiaria, entregados en dos pagos de 3 mil pesos mexicanos durante el curso del año.

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Esta es la fecha en que abre el nuevo registro para recibir los 6 mil pesos de Tarjeta Rosa

De acuerdo con una publicación reciente en el perfil oficial de Facebook de la Secretaría del Nuevo Comienzo, el 1 de julio arranca la segunda etapa de inscripciones al programa Tarjeta Rosa 2026.

La nueva ventana de registro cuenta con 45 mil espacios disponibles para nuevas beneficiarias, según los datos de la institución.

La infografía muestra el calendario y los requisitos para la inscripción al programa Tarjeta Rosa 2026, que habilita 45 mil nuevos cupos a partir del 1 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia sugirió tener preparados los documentos para evitar complicaciones al llegar la fecha indicada.

La misma publicación precisa que las mujeres que completen su registro tendrán del 10 al 21 de agosto para recoger su tarjeta.

La Secretaría advierte de forma explícita que quien no recoja su tarjeta dentro de ese plazo perderá el lugar en el programa.

El programa está dirigido a mujeres madres de 25 a 45 años con al menos un hijo menor de 15 años en cualquiera de los 46 municipios del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y proceso para obtener la tarjeta

Cada beneficiaria debe tomar una fotografía de su rostro para acceder a la aplicación Tarjeta Rosa, y proporcionar la CURP de una persona sustituta en caso de fallecimiento de la titular.

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Las beneficiarias están obligadas a mantener activo su número telefónico y actualizar sus datos en la aplicación si cambian de número.

En caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, habitualmente uno de los hijos menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de robo o extravío del celular, también deben actualizar la información a la brevedad para no perder el acceso a los servicios de asistencia disponibles en la plataforma, que incluyen asesoría legal gratuita, atención psicológica y médica básica.

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El apoyo es individual y no transferible.

En caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, habitualmente uno de los hijos menores de edad.

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El programa incluye servicios de asistencia como asesoría legal gratuita, atención psicológica y médica básica, disponibles en la aplicación móvil oficial o en módulos presenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si hay un problema con la cuenta bancaria o los servicios de asistencia

El programa establece que cualquier gestión, problema o aclaración bancaria debe realizarse directamente ante la institución financiera respectiva, según las Reglas de Operación del programa.

En caso de que la situación no se resuelva en ese nivel, las beneficiarias pueden acudir ante las autoridades federales competentes.

La infografía ilustra los pasos a seguir por las beneficiarias de un programa en caso de problemas con su cuenta bancaria, incluyendo la fecha límite de operación fijada para el 31 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener más orientación al respecto, la dependencia habilitó el número telefónico 559-558-9376.

El programa opera hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que concluye el ejercicio fiscal vigente.