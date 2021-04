“Ya está grandecita”: José Eduardo Derbez reaccionó al nuevo supuesto romance de su hermana Aislinn

Asistió a la alfombra roja del estreno de la obra musical Hoy no me puedo levantar

José Eduardo Derbez, hijo del actor mexicano Eugenio Derbez, confesó que no ha podido realizar un proyecto que tiene con Victoria Ruffo debido a la pandemia y aclaró que él prefiere mantenerse al margen en las relaciones amorosas de su hermana Aislinn Derbez.

La noche de ayer, el actor que recién cumplió 29 años de edad, asistió a la alfombra roja de la obra musical Hoy no me puedo levantar, protagonizada por los cantantes María León y Yahir. Fue en la alfombra roja en donde José Eduardo se detuvo para platicar sobre su relación con su hermana Aislinn Derbez y su mamá, la actriz de telenovelas, Victoria Ruffo.

Al cuestionarlo sobre si él, como hermano mayor procura brindarle consejos a sus consanguíneos, específicamente a la ex pareja de Mauricio Ochmann pues se rumorea que está estrenando romance, respondió que prefiere no opinar porque considera que su hermana ya no lo necesita porque es una mujer adulta e independiente que toma sus propias decisiones.

“¿Yo aconsejarla?...no, ya está grandecita, ya sabe lo que hace. Yo soy un ángel, ya ella sabrá con quién está si sí o si no”, declaró para los medios de comunicación.

Video: Instagram @chismeenvivo

De acuerdo con la entrevista que publicó la cuenta de Instagram @chismeenvivo, el actor quien diera vida a “León” en la novela Vino el amor, también explicó que no ha realizado un proyecto que tenía pensado hacer a lado de su madre Victoria Ruffo porque no han coincidido en tiempos, además de la situación pandémica que se está viviendo en la actualidad. Así, el protagonista de la serie documental De viaje con los Derbez dejó abierta la posibilidad de que pronto se les vea juntos trabajando en un proyecto.

“Eso no se ha podido, nada más no se ha dado. Tanto los tiempos de ella como los míos o la pandemia, no se ha podido pero espero pronto poder lograrlo”, explicó.

Por otro lado, confesó que no ha podido dejar de fumar cigarros de tabaco a pesar de las complicaciones que tuvo hace algunos meses cuando se contagió de COVID-19. Confirmó que su mamá si optó por apartarse de ello pero que a él se le ha complicado más porque ya lo intentó varias veces pero no tuvo éxito, por lo que aseguró que se esforzará más para poder lograrlo algún día.

José Eduardo explicó que no quiere entrometerse en la vida de su hermana (Foto: Instagram@aislinnderbez/@jose_eduardo92)

“Aquí los traigo. Por desgracia no se ha podido pero le voy a echar más ganas para dejarlo. Obviamente cuando a mí me dio COVID no fume ni nada, pero todo bien ”, mencionó.

En cuanto a su aspecto físico, dijo que si está más delgado posiblemente se deba a la pandemia porque sus hábitos alimenticios han estado cambiando pero afirmó que no se encuentra en un régimen alimenticio específico para bajar de peso. El originario de la Ciudad de México dijo: “Es la pandemia porque entre que sube, bajas y de todo”.

Al finalizar la entrevista, el actor dijo que tiene poco más de 3 años que no hace algo en teatro pero que le gustaría. También dijo que no le ha faltado trabajo y lo que más le extraña poder hacer es ver a sus amigos y salir de viaje.

Recientemente, José Eduardo expresó su sentir al cumplir 29 años, pues considera que es difícil despedirse de los 20 y entrar a una nueva década. Manifestó que está siendo un poco complicado para él llegar a los 30 a pesar de que ya tiene canas en su cabellera, pecho y barba. Así lo dejó saber en un encuentro con los medios con el periodista Eden Dorantes.

SEGUIR LEYENDO: