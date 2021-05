“Qué tipa tan pesada”: Linet Puente narró su fuerte encontronazo con Camila Sodi

Linet Puente y Camila Sodi vivieron un momento ríspido en plena promoción de la película (Foto: EFE/Infobae)

Ante el reciente estreno de la película mexicana El exorcismo de Carmen Farías, su protagonista Camila Sodi ofreció entrevistas a distintos medios de comunicación para promocionar la cinta de terror filmada en el Estado de México.

Entre los reporteros que acudieron a platicar con la sobrina de Thalía, fue Linet Puente quien externó su molestia por la actitud déspota y prepotente de la actriz, quien le contestó cortante algunas preguntas.

“Me sorprende mucho que todavía haya actores y/o personalidades que no se saben conducir con los periodistas, que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego te atacan”, comenzó a narrar la conductora de Ventaneando.

La actriz mexicana lamentó que el público no valore algunos de los trabajos cinematográficos que se hacen en su país y aseguró que la calidad del cine nacional actual es muy alta (Foto: EFE/ Cinépolis)

Linet contó que la distribuidora no le proporcionó la película en cuestión para poder preparar preguntas alusivas al tema, por lo que la conversación llegó a un punto en que fue censurada por la empresa.

“Hay un momento en que se puso medio ríspida la cosa y me terminaron mandando el material cortándome la parte en la que ella se portó grosera conmigo”, continuó.

Y es que Linet hizo evidente que a Camila “le sigue costando trabajo lidiar con la prensa” a pesar de que en la película interpreta a una reportera. Así habló la actriz de su personaje:

“Conozco bien a los reporteros porque sé que tienen estos dos lados de su cerebro, muy marcados y divididos, el lado emocional que no toca el lado práctico y pragmático”, dijo Sodi en el junket de prensa.

La historia de terror apuesta por el género en la industria mexicana (Foto: Instagram / @exorcismo_carmenfarias)

Ante la pregunta de que si ya se reconcilió con los periodistas, debido a su fama de problemática, Camila explicó visiblemente fastidiada:

“Lo que yo estoy tratando de decir, mi padre es periodista, mi hermano mayor también es periodista, yo crecí en unas oficinas del periódico (…) el ejemplo más certero de a lo que me refiero que tienen estos dos lados muy marcados del cerebro, es un corresponsal de guerra o en una zona de desastre, que lo ves dando las noticias y no está llorando”, respondió para desviar la pregunta.

Al comentarle que debido a sus múltiples proyectos tanto en cine, como en televisión y en plataformas de streaming, la prensa “la mencionan como la mejor pagada”, la actriz contestó irónica: “Ay ay ojalá fuera verdad”, y fue interrumpida por su compañero Juan Pablo Castañeda, quien forma parte del elenco: “¿Vamos a hablar de la película o de cuánto le pagan a Camila?”

Linet narró cómo la conversación se fue tornando incómoda al paso de los minutos (Foto: Instagram de Linet Puente)

Ya en el foro, Linet contó que “entre los dos se estaban haciendo segunda, de por sí una y luego el otro, perdón, pero si nadie te conoce ni nadie te está preguntando, pa’ qué opinas, generando tensión en el ambiente donde no había necesidad”.

“Yo estaba haciendo preguntas que tenían que ver con la carrera de Camila Sodi, que tenían que ver con la película, y además esta soberbia de ‘Yo conozco a los periodistas y no sé qué…’ es como si yo voy con el doctor y le digo ‘Oiga doctor, yo conozco a los doctores, como que tienen fragmentados el cerebro y siento que a veces no piensan bien”, añadió la reportera de TV Azteca.

Los compañeros de Linet Puente la apoyaron; Pedro Sola llamó "imbécil" a Camila (Foto: Instagram de Linet Puente)

Linet mencionó que la distribuidora le hizo llegar la entrevista, pero con la parte que evidencia la actitud de Camila mutilada:

“La parte que me cortaron, le digo, ‘Es que no me respondiste la pregunta que te hice, ¿qué te aterra, Camila?’, me dice, ‘Pues lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita”

“Le digo ‘el problema es que ustedes quisieran que les preguntáramos lo que ustedes quieren responder, pero mi trabajo como periodista es otro”, completó para asegurar que cuando terminó la entrevista, alcanzó a oir a la hija de Ernestina Sodi decir sobre ella: “¡Qué tipa tan pesada!, ¿quién era? Con unos modos, por algo me cortaron esa parte y no me la mandaron”, finalizó.

