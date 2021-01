Las fotos de Camila Sodi que causaron euforia en Instagram: en bikini y con una imagen juvenil

(Foto: Instagram de Camila Sodi)

Camila Sodi siempre se ha mostrado autética y libre en sus redes sociales, por lo que no temió mostrar uno de sus momentos más divertidos de este inicio del 2021 con un diminuto bikini que dejó muy poco a la imaginación.

La actriz disfrutó de una tarde soleada y rodeada de grandes montañas, pero sí con muy poca ropa en una fresca alberca en la que nadó y jugó.

La famosa no escribió mucho al lado de sus impactantes imágenes, que en muy pocas horas llamaron la atención de sus más de 2.3 millones de seguidores y de otros fanáticos que sumaron a la tendencia en redes sociales.

“Tírame un beepazo”, compartió Camila al lado de unas imágenes en las que se dejó ver completamente sensual y tan natural como siempre.

La sobrina de Thalía destacó en todo momento su interés por disfrutar cada momento de la tarde, por lo tanto posó mirando a la cámara y hasta dejando que los rayos del sol resaltaran su belleza a los 34 años.

“Bloqueando las malas vibras como una divinidad”, resaltó en otra imagen la protagonista de la última versión de la telenovela Rubí.

Y efectivamente, muchas de las personas que reaccionaron a las imágenes compararon a la polémica joven con una Diosa, un ser supremo y hasta resaltaron lo joven que se ve.

“Diosa maya”, “Diosa etérea”, “Hermosa”, “Te ves ultra baby”, “¡Lo que provoca tu belleza!”, “Es que te amo”, “Eres perfecta, “Siempre niña nunca inniña”, “Cásate conmigo” o “Mi vida ya tiene sentido”, fueron algunos de los comentarios que recibió Camila Sodi en sus imágenes que hasta ahora suman más de 600.000 Me gusta en conjunto.

Esta no es la única vez que la ex de Diego Luna roba miradas o causa revuelo en las redes sociales, ya sea por presumir su torneada figura, sus vacaciones en alguna parte del mundo, sus romances o sus controversiales respuestas.

A mediados de diciembre del año pasado protagonizó un escándalo al empujar a una reportera de El Gordo y la Flaca en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La famosa se mostró amable hasta que la comunicadora buscó acercarse a su madre, esto fue lo que finalmente provocó el altercado en la terminal aérea.

Según la reportera, sólo buscaba conocer más sobre los planes de la familia para celebrar las fiestas decembrinas, pero esto no gustó para nada a Camila Sodi quien tras empujarla respondió en un tono irónico: “¡Ay, dios mío!, ¡ah, me pegó!”

Esta noticia acaparó los titulares en aquella ocasión y el conductor de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, la llamó “hipócrita”.

"Se ve perfectamente en cámara como esta mujer le ha dado un empujón a la reportera y después cambia la cosa y está como si nada", dijo el conductor en su programa. "Esto es hipócrita y eso es lo menos que se puede decir", añadió al asegurar que la artista se siente más que los demás por su fama.





Días después, la propia Camila usó su cuenta de Instagram para aclarar lo ocurrido con la reportera del programa de Univisión. La actriz fue cuestionada sobre su comportamiento y fue muy transparente con su respuesta para sus seguidores.

“En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellas dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad, y la reportera me empezó a decir que la empujé y ya sabes cómo son... al final uno siempre acaba mal”, expresó.

“Estaba cuidando a mi hijo. Hice lo mejor que pude, pero siempre me dejan mal porque editan su reportaje como quieren y no como fue. Siempre”, escribió para reforzar su defensa.

Después del escándalo, presumió sus lujosas vacaciones en Aspen, Colorado, donde se encontró a su gran amiga Geraldine Bazán.

Además en más de una ocasión ha presumido su torneada figura con diminutos bikinis que siempre llaman la atención.

