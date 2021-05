Cuándo y donde ver la serie de Omar Chaparro con su hijo

Chaparreando está protagonizada por Omar Chaparro y su hijo (Foto: Captura de pantalla/Twitter@disneyplusla)

Este 5 de mayo la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica anunció que la serie protagonizada por Omar Chaparro y su hijo Emiliano llegará a esta plataforma el próximo viernes 21 de este mismo mes.

“Para conectar a veces hay que desconectar. Súbete a esta aventura de redescubrimiento entre Omar Chaparro y su hijo. #Chaparreando, estreno 21 de mayo, en #DisneyPlus.”, escribió la cuenta en Twitter.

Los seis episodios de Chaparreando ya habían sido estrenados hacia finales de 2020 pero en la plataforma Pantaya, la cual utilizan principalmente los latinoamericanos quienes radican en Estados Unidos.

A pesar de que todavía no se ha estrenado este contenido, las personas demostraron su molestia por la presencia del comediante en la plataforma. “Y así, niños, es como Disney+ se convirtió en Blim sin que nos diéramos cuenta”, ironizó uno de los internautas haciendo referencia al servicio de transmisión que ofrece Televisa.

Otros de los mensajes fueron “¿Quieren que vea al baboso de Omar Chaparro? No gracias, prefiero sentarme a ver secar pintura o sentarme a ver crecer el pasto.” y “Habiendo tanto talento en México, que asco que inviertan en la comedia barata, misógina y clasista de este hombre”.

La trama de esta serie cuyo productor ejecutivo es Eugenio Derbez gira en torno a un viaje que realiza Omar Chaparro junto a su hijo adolescente, el recorrido tiene como objetivo estrechar los lazos entre ellos pero también reencontrarse con las personas y los lugares que vieron crecer al actor de comedias como la saga No manches Frida.

Cuando Chaparreando fue estrenada en la plataforma Pantaya, Omar Chaparro compartió en su cuenta de Twitter que para él, la producción fue más que sólo un producto televisivo:

“Más que un programa de televisión para mi fue un antes y un después en mi relación con mi hijo varón, de esos proyectos que te enseñan, te ubican y te llenan el alma, espero lo disfruten mucho”, escribió en octubre de 2020.

La serie también cuenta con la participación del resto de la familia de Omar, es decir su esposa Lucy así como sus hijas Andrea y Natalia. Tiene un formato que recuerda a la serie documental De viaje con los Derbez.

El pasado 4 de mayo como conmemoración del día de Star Wars, se estrenaron las siguientes producciones en Disney Plus: Star Wars: The Bad Batch, Lego Star Wars: All Stars, Lego Star Wars: Las aventuras de los Freemaker, Star Wars: Rebels – Cortos y Star Wars: Fuerzas del destino.

Otros estrenos de esta plataforma durante el mes de mayo serán:

14 de mayo: High School Musical: El musical así como Phineas y Ferb la película: A través de la segunda dimensión

21 de mayo: Dentro del gran cañón, una historia que pone a prueba los lazos de la amistad entre dos colegas quienes intentan cruzar a pie este accidente geográfico.

28 de mayo: Cruella, la película basada en la villana de los 101 Dálmatas; The Gifted, la segunda temporada de Coop & Cami, Evermoore y la primer temporada de Reto Imposible.

Un día antes de que Chaparreando se agregué a Disney+, la segunda temporada de De Viaje con los Derbez llegará a la plataforma de Amazon Prime Video.

Así lo anunció el comediante el pasado 13 de abril, en una foto donde se le ve tranquilamente sentado en un jardín, el también productor escribió: “Aquí esperando a que llegue el 20 de mayo... porque ese día inicia De viaje con los Derbez 2. #NuevaTemporada”.

La publicación fue bombardeada con comentarios de inmediato. Todas las respuestas parecían ser bastante positivas, pues los usuarios expresaban la emoción que les generaba la llegada de mayo y la cuenta regresiva para esta segunda temporada. “Si la primera temporada tuvo mucho éxito, la segunda va a estar buenísima”, escribió uno de los usuarios de Instagram.

