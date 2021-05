Celia Lora reveló que volverá a la portada de Playboy en 2021

Celia Lora tiene 37 años (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

Este 5 de mayo la influencer Celia Lora confirmó que volverá a ser portada de Playboy. Ella confesó para la prensa que la razón de esta determinación es conmemorativa, pues fue en 2011 cuando posó por primera vez para un ejemplar de esta revista de entretenimiento para adultos.

La declaración la realizó cuando llegaba a un evento del tiktoker Papi Kunno, en ese momento fue abordada por un grupo de reporteros y en el video que Eden Dorantes publicó en su canal de YouTube la modelo mencionó: “Este año son 10 que salí la primera vez; ese es el tema”.

También habló sobre el lugar en el que le gustaría realizarse dicha sesión: “Yo quiero que sea en un hotel de un amigo mío que está muy padre, como de la Roma, ese tipo de lugar”, detalló.

Celia Lora ha pasado por varios realitys como Acapulco Shore y El Inframundo (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

Dentro del video subido por Eden Dorantes, la influencer dijo que al posar sin ropa, el mensaje que quiere enviar a las mujeres es el siguiente “no importa cómo sean sus cuerpos, deben aprender a aceptarse y amarse tal y como son”.

“A mi me gusta mucho eso, de transmitir eso, de que estés contenta con tu cuerpo, no importa cómo sea, que te la creas. Yo por ejemplo cuando tengo fotos no se posar con ropa: encuerada ya sé qué traigo”, expresó también.

Respecto a sus experiencias anteriores siendo protagonista de la portada de Playboy, explicó que aunque la segunda sí le encantó, la primera sesión no, pues considera que se veía muy delgada: “veo esas fotos de la primer revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca”.

En su cuenta de Instagram Celia Lora se define como playmate y Miss Playboy, esta mujer de 37 años es la hija del rockero Alex Lora, fundador de El Tri, una banda de rock mexicana.

En sus fotografías Celia Lora luce constantemente bikinis y expresa estar conforme con su cuerpo (Foto: Instagram de Celia Lora)

Ya sea con encajes transparentes, trajes de baño, con escotes pronunciados o hasta compartiendo sus aventuras sobre un camello o volando en el aire, consigue miles de reacciones y comentarios con sus 10 millones de seguidores en Instagram.

Además, Celia Lora tiene su propia cuenta de Only Fans, una plataforma donde los usuarios pagan una suscripción mensual para tener acceso al contenido exclusivo que suben otras personas. Generalmente se trata de fotografías sensuales o videos de índole sexual.

Respecto a ello, la protagonista de realitys dijo lo siguiente: “Está muy padre porque quita la hipocresía y la doble moral. Yo porque no trato de aparentar algo que no soy y no lo veo morboso, no le encuentro nada de malo”.

Esta influencer participó en un capítulo de El Inframundo: supera tus miedos, pero su desnudo en Acapulco Shore captó la atención en la séptima temporada de esta producción de MTV.

Celia Lora se quitó el vestido en la piscina (Captura de pantalla)

Recientemente Celia Lora, quien fue apodada como “la boss” por los otros shores recordó en sus redes sociales cuando se desnudó en la piscina luego de una alocada fiesta donde estuvieron tocando como invitados los integrantes de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

Ella publicó la fotografía –en donde aparece con un ajustado vestido negro de latex- para promocionar el nuevo capítulo de Acaplay Xtremo en un episodio en el que compartirá al lado de Karime, Tadeo y Jey.

“Hooooy no te pierdas #acaplayextremo sólo por @mtvla #mtvla 🔥🔥🔥 #mtv #mexico #cdmx #acapulcoshore”, escribió la playmate de 37 años, quien recibió comentarios de sus compañeros a su desnudo con frases como: “Hay que ponernos de pie”, “qué bárbara” o “se agradece”.

