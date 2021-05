Acapulco Shore 8: un integrante tuvo que abandonar las grabaciones del reality por su comportamiento

Así comenzó el conflicto entre Capitán y Chile (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Este martes se estrenó el segundo capítulo de Acapulco Shore 8 y el comportamiento de Capitán asustó y sorprendió a los integrantes del reality al comenzar a actuar de forma agresiva contra todos, incluso contra el equipo de producción.

Capitán protagonizó uno de los momentos más incómodos de Acapulco Shore al estar alcoholizado y buscar comenzar una pelea con Chile, quien lo estaba molestando burlándose de su musculatura.

Mientras que Chile se encontraba sentado en un sillón junto a Karime mientras lanzaba críticas contra el físico de Capitán, éste último llegó entre gruñidos de enojo a intentar moverlos. “Te pasé una cabr*n, te pasé dos, y las demás no te las voy a pasar”, dijo Capitán.

Karime tuvo que advertirle que Chile no estaba solo y ella también podría resultar herida. Por su parte, Isa se levantó del sillón que se encontraba de frente y comenzó a empujar a Capitán buscando evitar cualquier tipo de pelea física.

Isa intentó controlar la situación sin éxito (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Los intentos por separar a ambos integrantes no fueron útiles y Capitán comenzó a golpear a Chile, a Jey quien también pretendía controlar la situación, y a todos quienes se acercaron. El equipo de producción del reality decidió intervenir, pero tampoco funcionó, pues nadie podía detener la furia del deportista.

Isa aseguró que, debido a lo alcoholizado que se encontraba Capitán, estaba desconociendo a todos y por ello no le importó a quién golpeaba; Capitán se defendió diciendo “tranquilos, no pasa nada, si te quiero descag*r, te descag*”.

Antes de que ocurriera la pelea, Capitán ya estaba golpeando el suelo a puño cerrado, para “no desfigurarle la jeta a Chile”, pero supuestamente los comentarios que estaba escuchando y el alcohol, no habrían cooperado.

Chile y Capitán pelearon en el segundo episodio de "Acapulco Shore 8" (Video: YouTube / Acapulco Shore 8)

Dos personas del staff llegaron a “abrazar” al ex deportista, logrando inmovilizarlo y sacarlo del área en donde estaban grabando. La mayoría de los shores comentaron que preferían que Capitán se retirara en ese momento de la casa a tener que seguir soportando su comportamiento.

“Ya me regañó el director, ya me mandaron al pinch* calabozo, tengo que salir a tranquilizarme porque si no ya sé que esto va a valer madr*”, dijo Capitán durante los comentarios individuales.

Después del enfrentamiento, ya no se volvió a ver al integrante durante el programa. A la mañana siguiente, todos esperaban que se reuniera con los demás shores, pero no fue así.

Capitán no habría soportado los comentarios de Chile (Foto: Captura de pantalla YouTube)

No se sabe qué sucedió con Capitán, pero los seguidores del programa especularon en redes sociales que pudo haber sido sacado del programa o simplemente le pidieron tomar un descanso para que no volviera a suceder una situación similar.

El tercer episodio del reality show se emitirá el próximo martes 11 de mayo por MTV y en streaming por la plataforma Paramount+.

El programa de Acapulco Shore fue grabado a principios del 2021 desde la legendaria Casa Arabesque en el puerto de Guerrero. Aun cuando las fiestas y reuniones masivas no fueron habituales como en las primeras temporadas, los integrantes prometían desenfreno, romances, aventuras e intrigas.

En este segundo episodio del reality, los integrantes siguieron arribando a la casa, finalmente completando el elenco de esta octava temporada de Acapulco Shore, pero haciendo que el ambiente se volviera más hostil. Según los avances de la siguiente semana, los shores tendrán su primera gran noche dentro del antro de la casa, en donde podrán resolver sus resentimientos o avivarlos.

