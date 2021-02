“Es un fracasado en la vida”: Alfredo Adame respondió a las acusaciones del “Rey Grupero”

Foto: Cuartoscuro - @reygruperomx / IG.

El actor mexicano Alfredo Adame negó la presunta amenaza que realizó al youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, y estar vinculado con la clínica del cirujano venezolano, Juan José Duque.

“El ‘Rey Grupero’ no es otra cosa que un fracasado en la vida. Es un fanfarrón, es un mentiroso y es un tipo que vive de andar haciendo escándalos y de todo ese rollo. Entonces yo de repente me entero que publica un video con el doctor Juanjo Duque, el que a mi hace un año y medio (me atendió)”, dijo el actor en entrevista con el programa Sale el Sol.

“Entonces yo le hablo al ‘Rey Grupero’ y le digo: ‘Oye, y tú qué tienes que ver con eso’,’ no es que a mi y a Cynthia nos quería meter cuchillo, nos quería fregar la vida. Lo que pasa es que en un grupo de WhatsApp, pues unas mujeres pusieron esto y entonces yo soy el que defiende a las mujeres’ (contestó el youtuber) y no sé qué”.

De acuerdo con lo relatado por el intérprete, Alfredo buscó ponerse en contacto con el creador de contenido únicamente para señalar que estaba cometiendo un error al denunciar públicamente la clínica del cirujano Juan José Duque, pues él cree que todo se trata de un intento por extorsionar al venezolano.

“Yo nada más le hablé para decirle que estaba cometiendo un error (...) Le dije que se estaba equivocando, que lo iban a meter a la cárcel por apoyar a gente que persigue un fin: extorsionar al doctor y sacarlo”, continuó el actor.

Asimismo, Adame hizo frente a la supuesta denuncia que ‘Rey Grupero’ emitió en su contra ante las autoridades y la publicación que realizó el youtuber en la que señaló que fue amenazado por el actor:

“A mí su demandas, pues bueno, que me llamen de la Procuraduría y que me digan: ‘Oiga, ¿usted le dijo que era un pobre p*ndejo?’ Sí señor, yo se lo dije. ‘¿Usted le dijo que era un tal de mi*rda?’ Pues sí, sí se lo dije. ‘¿Usted lo amenazó?’ No, yo no lo amenacé”, dijo el actor con un semblante molesto.

Durante esta entrevista, y en distintos medios de comunicación, el precandidato a diputado del partido Redes Sociales Progresistas negó ser socio del médico que ha sido acusado por realizar intervenciones estéticas de baja calidad.

“El doctor no es mi socio, ojalá se asociara conmigo, yo soy empresario. Ojalá se asocie conmigo, por el éxito que tiene”, sostuvo Alfredo.

Hace un par de días, la actual pareja de la actriz Cynthia Klitbo, denunció a través de redes sociales que fue amenazado por Alfredo, toda vez que éste buscó proteger los intereses del cirujano acusado de negligencia médica, con quien está presuntamente asociado.

“Le dije ‘No te metas Alfredo, porque sé que tu situación económica está mal, pero no encubras a un delincuente porque te haces cómplice´(...) Porque como no tiene dinero, quiere agarrar una lana con el doctor este y poner su casa y dice que puso tres millones (en la clínica)”, aseguró “Rey Grupero” en una entrevista concedida al canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante.

El pasado 29 de enero, el youtuber compartió en Instagram que interpuso una denuncia ciudadana ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a la clínica en donde labora el cirujano Duque.

Esto después de que “Rey Grupero” recopiló los abundantes testimonios de una serie de mujeres afectadas por los biopolímeros que el médico presuntamente les inyectó en distintas partes del cuerpo y el rostro.

