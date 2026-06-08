México

Vinculan a “Lady No Tengo Nada que Hacer” con Clara Brugada: Rojo de la Vega exige romper pactos con grupos de presión

María Fernanda Islas, la civil que controló accesos al Zócalo sin cargo oficial, aparece en foto de Clara Brugada antes del escándalo

Guardar
Google icon
La civil identificada como María Fernanda Islas posa en mayo en un evento sobre vigilancia en el Centro Histórico, junto a mandos de seguridad y el secretario de Gobierno, sin que haya un nombramiento público
La civil identificada como María Fernanda Islas posa en mayo en un evento sobre vigilancia en el Centro Histórico, junto a mandos de seguridad y el secretario de Gobierno, sin que haya un nombramiento público

La polémica desatada por una mujer sin cargo público que decidió quién podía entrar al Zócalo de la Ciudad de México tomó un nuevo giro: María Fernanda Islas, bautizada en redes sociales como “Lady No Tengo Nada que Hacer”, habría participado en actos oficiales del gobierno de Clara Brugada semanas antes de que las imágenes de su presencia en las vallas se viralizaran.

La foto que lo cambia todo

En mayo, Islas acudió al acto en que se anunció la creación del nuevo cuadrante de vigilancia del Centro Histórico, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, y posó para la fotografía junto al coordinador de Seguridad y el secretario de Gobierno de la ciudad. En un boletín oficial del gobierno capitalino se le describió únicamente como “empresaria”, sin detallar función ni nombramiento alguno.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no existe registro de una designación oficial que le hubiera permitido realizar funciones de control de acceso en el Zócalo, ni de sanciones administrativas o legales derivadas de este episodio.

Islas, de blusa blaca (der.) en un acto oficial. Foto: Gobierno CDMX (https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/clara-brugada-pone-en-marcha-la-nueva-upc-centro-historico-con-686-elementos-y-45-patrullas-cuidar-el-centro-historico-es-cuidar-un-espacio-sagrado-para-la-nacion)
Islas, de blusa blaca (der.) en un acto oficial. Foto: Gobierno CDMX (https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/clara-brugada-pone-en-marcha-la-nueva-upc-centro-historico-con-686-elementos-y-45-patrullas-cuidar-el-centro-historico-es-cuidar-un-espacio-sagrado-para-la-nacion)

El vínculo con Diana Sánchez Barrios

Fuentes confirmaron que Islas es una comerciante del Centro Histórico cercana a la diputada Diana Sánchez Barrios, quien llegó al Congreso de la Ciudad de México impulsada por el PRI pero al asumir el cargo se alió con Morena. Comerciantes establecidos señalaron que Islas renta espacios propiedad de la diputada.

PUBLICIDAD

Sánchez Barrios es una figura de larga data en el control del comercio ambulante en el primer cuadro de la capital, con señalamientos previos por presuntos esquemas de extorsión y cobro de piso a locatarios del Centro Histórico.

Rojo de la Vega: “¿Cuál es el pacto?”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue la primera voz institucional en señalar directamente a la Jefatura de Gobierno. En un video difundido en redes, la alcaldesa cuestionó si detrás de la presencia de Islas existe un acuerdo político entre el gobierno de Brugada y los grupos vinculados a Sánchez Barrios.

“¿Cuál es el pacto entre el gobierno de la ciudad y Diana Sánchez Barrios? ¿Qué reciben estos grupos a cambio? ¿Más calles, más poder, más impunidad?”, planteó. La alcaldesa fue tajante: rechazó que espacios públicos sean entregados a grupos que, señaló, actúan fuera de la ley, y llamó a la Jefatura de Gobierno a “romper cualquier pacto que favorezca la extorsión y la ilegalidad”.

En un video difundido en redes, Alessandra Rojo de la Vega cuestiona la presencia de Islas y plantea que habría un acuerdo político con actores ligados a Diana Sánchez Barrios, con beneficios en calles y protección

“Me puse sola”

Cuando fue confrontada, la propia Islas ofreció una explicación que alimentó aún más la polémica: “Me puse sola, no tenía nada que hacer en mi casa”. La frase, que derivó en su apodo viral, contrasta con su presencia documentada en actos protocolarios del gobierno capitalino.

El telón de fondo: el Zócalo sitiado antes del Mundial

El episodio ocurre en medio de una crisis mayor. Desde el 1 de junio, el Zócalo fue blindado con vallas metálicas de más de dos metros y bloques de concreto ante la huelga nacional de la CNTE, cuyo magisterio advirtió que las protestas podrían extenderse hasta el Mundial de Futbol 2026. Cientos de comercios del Centro Histórico cerraron ante la caída drástica de ventas y representantes empresariales advirtieron que podrían recurrir a movilizaciones en defensa del trabajo.

Con los partidos mundialistas a días de arrancar, la imagen de una particular decidiendo quién entra al espacio público más importante del país se convirtió en la síntesis de una crisis de gobernanza que el gobierno de Brugada aún no ha explicado.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXZócaloAlessandra Rojo De La VegaDiana Sánchez BarriosMorenacomerciantesenfrentamientoCNTEPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, la presentación musical se realizará una vez concluido el encuentro inaugural

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Roberto Ruano, vicepresidente de la AMTPP, sostuvo que tanto el conglomerado como la FIFA han incumplido las medidas cautelares otorgadas por una jueza

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

El panorama inmediato del llamado Monstruo Mexicano permanece sin definiciones claras respecto a su próximo adversario

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

Mundial 2026: Migrantes haitianos y venezolanos, la mano de obra invisible detrás de las obras en CDMX

Una revista italiana revela que migrantes trabajan en obras del Mundial 2026 en CDMX sin registro ni seguro médico, víctimas del esquema de subcontratación

Mundial 2026: Migrantes haitianos y venezolanos, la mano de obra invisible detrás de las obras en CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: decomisan 59 artefactos explosivos caseros durante revisión de transporte en la México-Cuernavaca

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

Julissa reaparece luego de tres años alejada de los reflectores tras sufrir una caída en su casa

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

DEPORTES

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

Claudia Sheinbaum abandera a jugadores de la selección mexicana previo a su participación en el Mundial 2026

Fulham anuncia la salida de Raúl Jiménez: ¿cuál será su siguiente destino?

¿Podrás ver partidos del Mundial 2026 en restaurantes y bares de CDMX, Guadalajara y Monterrey?