Vinculan a “Lady No Tengo Nada que Hacer” con Clara Brugada: Rojo de la Vega exige romper pactos con grupos de presión

La civil identificada como María Fernanda Islas posa en mayo en un evento sobre vigilancia en el Centro Histórico, junto a mandos de seguridad y el secretario de Gobierno, sin que haya un nombramiento público

La polémica desatada por una mujer sin cargo público que decidió quién podía entrar al Zócalo de la Ciudad de México tomó un nuevo giro: María Fernanda Islas, bautizada en redes sociales como “Lady No Tengo Nada que Hacer”, habría participado en actos oficiales del gobierno de Clara Brugada semanas antes de que las imágenes de su presencia en las vallas se viralizaran.

La foto que lo cambia todo

En mayo, Islas acudió al acto en que se anunció la creación del nuevo cuadrante de vigilancia del Centro Histórico, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, y posó para la fotografía junto al coordinador de Seguridad y el secretario de Gobierno de la ciudad. En un boletín oficial del gobierno capitalino se le describió únicamente como “empresaria”, sin detallar función ni nombramiento alguno.

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Hasta el momento no existe registro de una designación oficial que le hubiera permitido realizar funciones de control de acceso en el Zócalo, ni de sanciones administrativas o legales derivadas de este episodio.

Islas, de blusa blaca (der.) en un acto oficial. Foto: Gobierno CDMX (https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/clara-brugada-pone-en-marcha-la-nueva-upc-centro-historico-con-686-elementos-y-45-patrullas-cuidar-el-centro-historico-es-cuidar-un-espacio-sagrado-para-la-nacion)

El vínculo con Diana Sánchez Barrios

Fuentes confirmaron que Islas es una comerciante del Centro Histórico cercana a la diputada Diana Sánchez Barrios, quien llegó al Congreso de la Ciudad de México impulsada por el PRI pero al asumir el cargo se alió con Morena. Comerciantes establecidos señalaron que Islas renta espacios propiedad de la diputada.

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Sánchez Barrios es una figura de larga data en el control del comercio ambulante en el primer cuadro de la capital, con señalamientos previos por presuntos esquemas de extorsión y cobro de piso a locatarios del Centro Histórico.

Rojo de la Vega: “¿Cuál es el pacto?”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue la primera voz institucional en señalar directamente a la Jefatura de Gobierno. En un video difundido en redes, la alcaldesa cuestionó si detrás de la presencia de Islas existe un acuerdo político entre el gobierno de Brugada y los grupos vinculados a Sánchez Barrios.

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“¿Cuál es el pacto entre el gobierno de la ciudad y Diana Sánchez Barrios? ¿Qué reciben estos grupos a cambio? ¿Más calles, más poder, más impunidad?”, planteó. La alcaldesa fue tajante: rechazó que espacios públicos sean entregados a grupos que, señaló, actúan fuera de la ley, y llamó a la Jefatura de Gobierno a “romper cualquier pacto que favorezca la extorsión y la ilegalidad”.

En un video difundido en redes, Alessandra Rojo de la Vega cuestiona la presencia de Islas y plantea que habría un acuerdo político con actores ligados a Diana Sánchez Barrios, con beneficios en calles y protección

“Me puse sola”

Cuando fue confrontada, la propia Islas ofreció una explicación que alimentó aún más la polémica: “Me puse sola, no tenía nada que hacer en mi casa”. La frase, que derivó en su apodo viral, contrasta con su presencia documentada en actos protocolarios del gobierno capitalino.

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El telón de fondo: el Zócalo sitiado antes del Mundial

El episodio ocurre en medio de una crisis mayor. Desde el 1 de junio, el Zócalo fue blindado con vallas metálicas de más de dos metros y bloques de concreto ante la huelga nacional de la CNTE, cuyo magisterio advirtió que las protestas podrían extenderse hasta el Mundial de Futbol 2026. Cientos de comercios del Centro Histórico cerraron ante la caída drástica de ventas y representantes empresariales advirtieron que podrían recurrir a movilizaciones en defensa del trabajo.

Con los partidos mundialistas a días de arrancar, la imagen de una particular decidiendo quién entra al espacio público más importante del país se convirtió en la síntesis de una crisis de gobernanza que el gobierno de Brugada aún no ha explicado.

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