“Te acuerdas de mí” de Gabriel Soto y Fátima Molina vs. La Voz Senior con Belinda: quién ganó la batalla por el rating

El capítulo final de la novela “Te acuerdas de mí” encabezó el rating del día con 3.8 millones de televidentes que vieron desde sus hogares el cierre de la historia de amor entre “Vera” y “Pedro”.

Esta producción de Carmen Armendáriz tuvo su estreno en enero del 2021 y estuvo protagonizada por Gabriel Soto, Fátima Molina, Guillermo García Cantú, Marisol del Olmo y Juan Carlos Barreto.

También contó con las actuaciones especiales de Natalia Téllez, Alex de la Madrid, Nina Rubín, Federico Ayos, María Penella y Rebecca Jones.

La historia está inspirada en la serie televisiva turca titulada Reina de la noche y cuenta la historia de Pedro Cáceres, un hombre encerrado en un matrimonio sin amor que se enamora de Vera Solís, a quien tiene que abandonar tras las amenazas de su suegro y tutor adoptivo.

Gabriel Soto se mostró feliz de haber participado en un proyecto de esa magnitud, y compartió en una entrevista para El Canal de Las Estrellas cómo fue su experiencia trabajando en Te acuerdas de mí.

“Ahora vengo a un personaje y a un proyecto muy intenso y fuerte. Creo que Pedro es uno de los retos más grandes con los que me he encontrado en mi carrera”, compartió.

La novela, que en un principio presentó bajo puntaje de espectadores, cerró su transmisión superando a La Voz Senior transmitido por TV Azteca por un 172%, según la cuenta de Twitter de Televisa Prensa.

Durante los primeros días de su estreno llegó a registrar tres millones de espectadores, pero a lo largo del tiempo reportó sólo dos millones.

La polémica que regresó al público a ver la novela fue la que protagonizó Fátima Molina, pues comenzó a recibir fuertes críticas por su aspecto físico, ya que según los espectadores no daba el ancho para ser la estrella del melodrama. Entre las críticas se encontraba sobre todo la de su tez morena.

Fátima Molina también participó en "Luis Miguel, la serie". (Foto: Twitter / @Lafatimamolina)

“Este tipo de comentarios, me parece que en pleno 2021 no están en tela de juicio. Uno puede criticar u opinar de si el personaje no me gusta, si la historia no me gusta, si no me gustaron los pantalones que te pusieron o si el peinado”, expresó para el programa El Gordo y la Flaca.

Durante el programa de radio de Maxine Woodsie, el locutor Marco Antonio Silva dio a conocer que incluso ese fue el motivo por el cual se estaba considerando cambiar la novela de horario.

“Le está yendo muy mal y que hicieron un focus group y que Fátima Molina no está gustando su aspecto físico. De acuerdo a lo que comentan en la página y focus, ella no ha logrado prender como protagonista de telenovela”, difundió Silva.

Además, el comunicador no dejó pasar la ocasión para aportar su opinión respecto al aspecto de la actriz ¿Quién mató a Sara?: “A la mejor sería prudente que incluso mandaran a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar, porque ese lunar, pues la hace verse rara. Cuando le hacen esos close up, no se ve bonita”, expresó.

Fátima Molina no guardó silencio y denunció el racismo que existe en la industria del entretenimiento mexicana. (Foto: @lafatimamolina/Instagram)

Fátima, por su parte, no se quedó callada ante los agresivos comentarios que recibió, y reprobó enérgicamente que su físico sea motivo de algo negativo referente a su trabajo.

“Lo grave, me parece, es leer esta nota donde se está juzgando un éxito o un fracaso por el aspecto físico y no está a discusión ni un punto a tocar”, comentó Molina.

Además, compartió un pronunciamiento en redes sociales donde también denunciaba el racismo que había sufrido a lo largo de su carrera.

“Qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, escribió la protagonista de Diablero.

