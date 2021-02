“Hijo de su madr*”: Carmen Armendáriz explotó contra Marco Antonio Silva en el programa de Maxine por criticar a Fátima Molina

Carmen Armendáriz le respondió directamente a Marco Antonio Silva por los comentarios que hizo sobre Fátima Molina (Foto: Facebook@markysilvar28/@Carmen Armendariz)

Carmen Armendáriz, productora de Te acuerdas de mí, ha estado furiosa en los últimos días. El motivo de esto fueron los rumores sobre un cambio de horario de su telenovela, las críticas a esta y los supuestos ataques al físico de su protagonista, Fátima Molina.

Todo surgió a raíz del programa de radio, Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside. En dicha transmisión dieron la nota sobre el posible cambio de horario de la novela; esto debido a un bajo rating, además de un focus group en el que señalaron que Fátima Molina “no ha gustado, no ha gustado (por) su aspecto físico”.

La indignación de Carmen Armendáriz no recayó tanto por esta información como por los comentarios que soltó Marco Antonio Silva, colaborador de Woodside en Todo para la mujer. Entre las cosas que dijo el periodista de espectáculos, destacó: “A la mejor sería prudente que incluso mandaran a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar. Porque ese lunar pues la hace verse rara. Cuando le hacen esos close up, no se ve bonita”.

Fátima Molina ha sido señalada por un lunar que tiene bajo el ojo, además de bolsas en sus párpados (Foto: Instagram @lafatimamolina)

Si bien la actriz reaccionó a estos comentarios con un conmovedor mensaje en redes sociales donde destacó la importancia de aceptarse a uno mismo, esto no desalentó a Armendáriz para seguir a la defensiva por dichos ataques. Hay que destacar que, desde el principio de la polémica, la productora mostró su apoyó a la joven artista.

De hecho, ya antes dio su opinión al respecto. En entrevista para Javier Poza, afirmó que le parecía una bajeza que en el programa de Maxine Woodside hablaran mal del cuerpo la también cantante: “Ahí mismo dijeron que no les gustaba Fátima porque tenía un lunar en el ojo. ¡Es una bajeza! No sé qué tiene en la cabeza esa gente y más se subieron a atacar a Fátima”.

Esta vez fue invitada al programa donde se generó toda la polémica. En un principio Maxine Woodside manejó la entrevista y aprovechó para saber cómo estaba Te acuerdas de mí con su rating; a ello, Armendáriz repitió que estaban bien de números y que su producción tenía buen recibimiento en Estados Unidos.

Este es el breve mensaje con el que la productora mostró su apoyo hacia la actriz (Captura: Twitter)

Sin embargo, de un momento a otro Carmen Armendáriz cambió el tema para preguntar si estaba en cabina Marco Antonio Silva. Si bien Woodside no quiso responder hasta terminar de hacer su propia entrevista, hubo un punto donde su colaborador tuvo que hablar y saludarla. Fue en ese momento que Armendáriz, con todo su carácter fuerte, expresó: “A ver, hijo de su madr*, ¿qué le pasa? ¿(Por qué tuvo que) expresarse así de Fátima Molina?”.

Si bien trataron de mantener un ambiente tranquilo durante la entrevista, Carmen no se quedó callada e insistió: “Lo que dijo de Fátima no estuvo padre, Maxine”. Cuando Silva habló, la productora siguió respondiéndole: “No, no me digas querida, porque no soy tu querida”. El periodista de espectáculos le explicó que iba a decirle todo lo que quisiera con tal de responderle dudas, a lo que Armendáriz arremetió: “No, (no vine a que) me resolvieras ninguna duda, gü*y. Ninguna”.

Fue ahí cuando Silva se ofendió por el trato y le respondió ya sin tanta amabilidad: “Nada más no me faltes al respeto, Carmen, porque no te estoy faltando al respeto. Si no te gusta la crítica y el punto de vista pues perdóname, Carmen”. La también ex-productora de Ventaneando le recordó que lo que dijo que no era una crítica, sino que fue un ataque a la persona de Fátima.

Carmen Armendáriz todavía defiende a la protagonista de su novela (Foto: Instagram@lafatimamolina/Facebook@Carmen Armendariz)

Marco Antonio Silva trató de defenderse al decirle que él sólo dijo la información que encontró y que nada fue “a título personal”. En este punto, aunque Carmen seguía furiosa, le respondió al comunicador de espectáculos de forma irónica: “Okay, ya. Tienes razón. Ahí muere. Sí, Max, sigamos tú y yo, por favor”.

Sólo para cerrar su discusión con Marco Antonio Silva y callarlo, terminó por añadir: “Ella (Fátima) se sintió muy afectada por lo que se mencionó en tu programa, Max, con lo que dijo Marco. Y aunque diga que las redes sociales y quiera justificarse... no quiero entrar en ese rollo ya, porque creo que no vamos a llegar a un buen acuerdo”.

