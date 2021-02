“Porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo”: la conmovedora reacción de Fátima Molina por el supuesto cambio de horario y bajo rating de “Te acuerdas de mí”

Aseguró que de ser real esa incomodidad “habrá que lidiar con la discriminación”. (IG: lafatimamolina)

Fátima Molina, protagonista de la telenovela “Te acuerdas de mí”, producida por Televisa, alzó la voz para contestar al rumor de que la remplazarían por no agradar físicamente al público. Desde su cuenta oficial de Facebook, la mexicana aseguró que, hasta las publicaciones mediáticas, no tenía conocimiento de que a los espectadores les incomodara tanto su apariencia.

No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy “muy mexicana”. No lo sabía.

El rumor de que Molina surgió cuando el reportero Marco Antonio Silva informó en el espacio Fórmula Espectacular de Maxine Woodside que se había realizado un presunto “focus group” donde señalaban el aspecto físico de la actriz una fuerte incomodidad para el público.

Fátima Molina, por su parte, aseguró no estar al tanto de cambios en la telenovela, mucho menos de la existencia del estudio citado por el reportero. Sin embargo, aseguró que de ser real “habrá que lidiar con la discriminación”.

Que tristeza que en estos tiempos para a algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión.

Además, agradeció a toda la gente del público, producción y medios de comunicación que han seguido su trabajo. Instó a sus seguidores a hacer uso de la libertad de expresión siempre en “construcción positiva” para hacer conciencia de lo que se dice o se promulga desde esos espacios.

"Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no", recalcó la actriz (IG: lafatimamolina)

“Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, escribió y aseguró que, aunque sabe que no es perfecta, se quiere y acepta por lo que es.

Finalizó su mensaje diciendo: “!Ah! Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se puede protagonizar telenovelas en este país?”

Esto último en respuesta a la presunta queja por el lunar que tiene el ojo y su tono de piel. “en Televisa están acostumbrados a ver a puras actrices güeras y de ojos azules, pero no todas somos así”, le respondió Woodside durante el programa

En redes sociales se viralizó el comunicado de la actriz mexicana, ante lo que cientos de usuarios comenzaron a asegurar que el problema real de la telenovela era Gabriel Soto, coprotagonista del proyecto que ha estado envuelto en escándalos durante los últimos meses.

“Nel. Tú eres HERMOSA y talentosa. Es por Gabriel Soto. Tiene más talento una licuadora”; “nada que ver con discriminación , Gabriel Soto “actua” siempre igual , la historia revuelta e incongruente”; “tú estás bien Fátima el que si es de hueva es Gabriel Soto actúa mal se ve acabado habiendo tantos actores siempre televisa quiere los mismos”; “El problema es Gabriel Soto que da horror verlo, tú eres una mujer muy bella y muy talentosa”, destacan algunos comentarios en redes sociales.

