La historia de Aracely Arámbula sí aparecerá en la serie de Luis Miguel: estas fueron sus condiciones

Aracely Arámbula habría finalmente aceptado que su nombre se utilice en "Luis Miguel: la serie" (Foto: Instagram @aracelyarambula/ @lmxlm)

Después de la disputa legal para que Aracely Arámbula apareciera en la segunda entrega de Luis Miguel: la serie, finalmente los abogados de ambos artistas habrían logrado llegar a un acuerdo a través del cual la actriz aceptaría que su nombre y el de sus hijos apareciera en la siguiente temporada de la bioserie del cantante.

Según el periodista de medios Gustavo Adolfo Infante, Aracely Arámbula, con el apoyo del abogado de los artistas, Guillermo Pous, habría aceptado que su nombre apareciera en la serie biográfica de su ex pareja, Luis Miguel, esto después de que ella anunció con un comunicado de prensa que no lo permitiría.

“Estoy en condiciones de decirles que Aracely Arámbula sí va a aparecer en la serie de Luis Miguel. Yo creo que va a ser en la tercera temporada, porque la segunda no va a llegar hasta la vida de Aracely Arámbula”, dijo el periodista a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

Anteriormente la actriz había anunciado que no quería que se utilizara su nombre en la narrativa biográfica de “El Sol” para ser “protagonista de sus negocios”.

La actriz se habría opuesto por no haber recibido ninguna propuesta anteriormente (Foto: Instagram / @aracelyarambula)

“Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido tarea sencilla. […] Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por muy grande que parezca el reto”, se lee en el comunicado que lanzó el pasado abril la protagonista de La Patrona.

Posteriormente se dio a conocer que su nuevo mediador legal sería Guillermo Pous, quien en De Primera Mano dio a conocer algunos detalles sobre cómo había comenzado la disputa legal entre los artistas.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado.

Los abogados de ambos artistas habrían logrado que el acuerdo llegara con beneficios para las dos partes (Foto: Instagram @luismiguellaserie)

Según Gustavo Adolfo Infante, “La Chule” tiene que aceptar desde cómo será representado su personaje hasta lo que diga o haga, pues la mayoría de las ex parejas del cantante han tenido un papel meramente ficcional, no se ha respetado la realidad de los hechos y es por ello que algunas personas como Stephanie Salas y Paty Manterola han salido a defender su imagen.

“La intención que se tenía era utilizar un personaje para representar esta narrativa biográfica, sobre el vínculo personal que (Luis Miguel) vivió con la señora Arámbula y ella se opuso porque, si bien está contando su historia, no lo está contando a través de una novela donde hace su biografía, sino que esa explotando comercialmente una etapa de la vida personal de alguien más, independientemente de que también haya formado parte de la propia”, dijo Pous por su parte.

Carla González Vargas, productora de Luis Miguel: la serie anunció la semana pasada a través de Instagram que sí habrá tercera temporada y que ya se está trabajando en ella. Actualmente, la segunda temporada se encuentra en emisión por la plataforma de streaming Netflix y el próximo domingo se estrenará el quinto episodio de bioserie de “El Sol”.

