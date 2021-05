Publican las primeras imágenes de “Ayak” y “Thena”: los personajes de Salma Hayek y Angelina Jolie en “The Eternals”

Además de ser compañeras de trabajo, son buenas amigas

Con toda la emoción de formar parte del “Universo Marvel”, la actriz Salma Hayek compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de “Ayak”, su personaje en la película The Eternals y “Thena”, heroína interpretada por la actriz hollywoodense Angelina Jolie.

Fue en a mediados del año 2019 cuando la empresa que se hizo famosa por crear múltiples universos llenos de superhéroes, y la veracruzana, dieron a conocer que ella sería la segunda mexicana en integrarse a Marvel con la nueva película que se estrenará el próximo mes de noviembre. Dentro de su elenco, se encuentra la protagonista de Maléfica, Angelina Jolie, con quien formó un lazo de amistad.

Hace algunas horas, la productora veracruzana posteó en su cuenta de Instagram los adelantos de los próximos estrenos de la casa que viera posicionarse en el gusto del público a Los Vengadores. Dentro del audiovisual, resaltaron las dos protagonistas que guiaran a los “Eternals” en su camino.

Video: Twitter @MarvelStudios

En el primer adelanto de la cinta, específicamente en el minuto 2:20, Salma Hayek sale montada en un caballo usando una camisa azul, un chaleco afelpado y un sombrero café. Mientras que, imágenes después, se ve a la ex de Brad Pitt en un ambiente oscuro, con un traje en tonos claros y una majestuosa espada transparente con destellos dorados.

“¡Celebrando a la familia Marvel! Marvel Studios Celebrates The Movies: El mundo puede cambiar y evolucionar. Lo único que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia. ¡Estoy muy orgullosa de ser parte de esto! Nos vemos en las películas”, escribió la protagonista de Frida.

La publicación de la productora de Monarca, serie disponible en Netflix, ya cuenta con mas de 200 mil reproducciones y miles de comentarios de sus fans quienes esperan ansiosos para verla en su regreso a la pantalla grande después de la pandemia.

La veracruzana considera que formó un lazo de amistad con Angelina Jolie y el actor pakistaní Kumail Nanjiani

Meses después de que se reveló su participación en la cinta dirigida por Chloé Zhao, Salma Hayek posteó una fotografía a lado de Angelina Jolie y el actor pakistaní Kumail Nanjiani, en donde confesó que los tres compañeros de trabajo construyeron una valiosa amistad durante se paso por el set de grabaciones. Así lo demostró en sus redes sociales para sus seguidores.

“Qué suertuda soy, pensé que iba estar trabajando con buenísimos actores interpretando extraterrestres, y resultó que también me hice amiga de maravillosos seres humanos”, declaró.

Otros actores de que conforman el elenco de una de las películas más esperadas para este año son los siguientes: Richard Madden será “Ikaris” el líder de Los Eternos, Kumail Nanjiani como “Kingo”, Lauren Ridloff en el personaje de “Makkari”, Brian Tyree Henry como “Phastos” y Lia McHugh como “Sprite”.

Angelina y Salma formarán parte de "The Eternals" (IG: salmahayek)

El personaje de la mexicana de 54 años será muy importante en el desarrollo de la trama, pues se posicionará como la madre de los “Eternos”. Recientemente, Salma enseñó el complicado proceso detrás de uno de los peinados que lucirá “Ayak”. Con un video que publicó en internet, la actriz demostró que se usaron 30 horquillas para un sólo look.

“Quiero mostrarles que solo para este primer paso del look cuántos pasadores ponen en mi cabello (...) son más de 30, más de 30 pasadores, sólo para el inicio del proceso para uno de mis looks en Eternals”, dijo un poco sorprendida.

Además de su cinta, también se dieron a conocer imágenes exclusivas de Black Widow, Shagan-Ch and the legend of the Ten Rings, Spider-Man no way home, Doctor Strange in the multiverse of madness, The Marvels, Ant-Man and the Wasp, Thor love and Thunder, Guardians of the Galaxy vol. 3 y Black Panter Wakanda Forever.

