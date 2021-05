“¿Qué hubo chatos?”: Cantinflas “revivió” y así fue la épica reacción del “Capi” Pérez

Cantinflas en comercial

Con efectos especiales revivió una de las figuras más importantes del cine mexicano: Mario Moreno, mejor conocido como “Cantinflas”. A 28 años de su muerte, un comercial lo trajo de vuelta para dar un mensaje entusiasta a los mexicanos.

Debido al comercial, el capi Pérez reaccionó al video y dijo estar superado por la situación: “Me siento superado con todo esto que está pasando de Cantinflas, si alguien sabe cómo lo hicieron, por favor, díganme”

Algunos internautas han reportado que, desde el día lunes, han podido ver el promocional televisado de la cadena Soriana, en el que el difunto actor regresó gracias a tecnologías de inteligencia artificial.

En el comercial, incluso Cantinflas hace alusión a las redes sociales como Facebook, incluso hizo un guiño a la forma en la que comúnmente se abrevia, es decir “face”. También habla sobre las famosas “selfies”.

Durante el promocional también destaca que todos los mexicanos son diferenciados por ciertas costumbres, como la comida que consumen. “¿Qué hubo chatos? ¿Saben qué cosa me llena de orgullo siempre? Ser mexicano, porque todos los mexicanos tenemos ese qué que no sé yo, que nos hace bien diferentes. Pero bien mexicanos, porque no es lo mismo el mole que el guacamole.”, se escucha al reanimado actor.

También hizo una referencia a los influencers, o personas que destacan en medios de comunicación, pero principalmente redes sociales como Instagram y ciertas plataformas como Youtube.

Infobae

Por otro lado, el promocional detalla algunas profesiones que Cantinflas tuvo en algunos rodajes, desde doctor hasta bolero.

“Y unas carnitas que la carnita asada y aunque yo nunca me las di de influnecer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos, el bolero y el bombero, el estudiante y el científico, el doctor y el enfermero, porque no importa quien seas a México lo llevamos todos en el corazón. Hasta cómo se dan su taco en el feis, pero la que ponemos y es más importante, es la que ponemos para salir adelante”.

Mario Moreno “Cantinflas” logró tener cierta influencia en la industria del cine y hace poco también fue noticia por el interés tienen actores como Johnny Depp hacía su personaje.

El mes pasado circuló información relacionada con el interés que Depp tiene en interpretar al “Mimo de México”.

Fue el nieto de Cantinflas, Mario Moreno del Moral, quien reveló la hasta ahora desconocida admiración de Depp por su abuelo.

“Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles… estábamos ahí grabando, estaba sentado Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ‘oye, tú sabes quién es Cantinflas’, y Johnny Depp le dice como ‘sí, por qué’, ah bueno, pues ese chavo que está allá, es su nieto. Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mi fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, relató al programa Ventaneando.

Según del Moral, durante la charla con Depp éste le contó que conoció a Cantinflas porque en cada visita que hacía a México encendía el televisor y siempre estaba en alguna película.

“Y él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tú sabes como actor cómo es la actuación, aunque no hables el mismo idioma, como los sentimientos traspasan la pantalla, como la risa es algo super potente’, entonces cómo él se reía viendo al personaje. Me contaba cuando mi abuelo gana en los Globos de Oro por La Vuelta al Mundo en 80 días y le gana a Marlon Brando y él lo sabía, o cuando mi abuelo presentó en Los Oscar”.

SEGUIR LEYENDO: