“¡Viva México!”: el video viral del rapero Snoop Dogg mientras escuchaba un corrido de Chalino Sánchez

Snopp Dogg

Snoop Dogg de nueva cuenta fue tendencia, e hizo felices a más de uno de sus fans en México, pues en una de sus historias más recientes, se puede ver al músico cantando el corrido de “nieves de enero”. Incluso bromeo en su red social y pidió a sus fans que calificaran como entonaba el clásico.

En esa misma publicación mandó saludos a sus fans y les deseo un buen fin de semana. La noticia también llegó a Twitter para ser tendencia durante unas horas. “SnoopDogg escuchando a Chalino mientras forja un porro, no sé si me antoja una chela o un porro pero definitivamente me antojó escuchar a Chalino jajaja #EseMenSabequePedo”, escribió una internauta.

“Snoop dogg escuchando a Chalino Sánchez, es lo mejor que verás hoy. No más de ver el vídeo ya me dio Sed de la mala”, escribió usuario. Algunos elogiaron su “buen gusto” musical y que este hiciera uno de sus clásicos ritos de “armar un porro”, mientras compartía con sus seguidores.

Al momento, se pueden encontrar los comentarios en la red social que con cariño dedican los seguidores del rapero, que en más de una ocasión ha expresado su cariño por la música mexicana. “Mi madre me dio la vida, pero Snoop Dogg cantando Nieves de enero me dio las ganas de vivirla”, también se lee en Twitter.

Snoop Dogg escuchando a Chalino Sánchez

Snoop Dogg dio desde diciembre del 2020 un paso más dentro del género musical del regional mexicano con el lanzamiento de “Feeling Good”, una colaboración del rapero con Natanael Cano, Ovi, Snow Tha Product y CNG.La canción, un rap bilingüe, fusiona el corrido tumbado del mexicano Cano, la fusión del cubano Ovi y el estilo urbano de los mexicanos estadounidenses de Snow Tha Product y CNG, con el rap de Snoop Dogg, considerado uno de los exponentes más reconocidos del género.

El tema fue producido por el colombiano Krizous, además de Jimmy Humilde, el presidente de la disquera Rancho Humilde, que está detrás del éxito de Cano, Ovi y otros artistas urbanos con una fuerte influencia del regional mexicano. La letra explora la vida que comparten en las áreas pobres de Los Ángeles los jóvenes de comunidades latinas, principalmente mexicanas y afroamericanas, con la rudeza de las calles, los efectos de las luces de Hollywood, y la pasión por el fallecido astro del basquetbol Kobe Bryant.

”Feeling Good” será acompañada en breve de un video protagonizado por las estrellas de las redes sociales Foos Gone Wild y Nathan Apodaca, mejor conocido como Dogg Face.

Este último se convirtió en una de las estrellas de TikTok durante 2020 con un video en el que salía tomando un jugo de arándanos mientras andaba en patineta con la canción “Dreams”, de la banda de rock Fleetwood Mac.

Snoop Dogg es lo mejor que verás cantando corridos

Después de expresar su amor por el género regional mexicano tras la muerte de Jenni Rivera en 2012, Snoop Dogg sorprendió a sus fans este año al colaborar con la Banda MS en el tema “Que maldición”.

La canción, que iba a ser estrenada en la suspendida edición de 2020 del festival musical Coachella, se convirtió en un fenómeno viral y su video suma hasta la fecha más de 63 millones de visualizaciones en YouTube. Esta semana, el artista hizo un rap tradicional y bilingüe con el rapero mexicano Alemán. Su canción, “Mi tío Snoop”, es la portada de la playlist “Hot Rap” de esta semana en Apple Music.

Asimismo, la banda MS anunció que la semana siguiente saldrá el remix de “Qué maldición” en la que también participará el rapero, además de Becky G.

