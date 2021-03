La exótica fiesta que organizó Mourinho con el rapero norteamericano Snoop Dogg durante una pretemporada

Un ex jugador del Chelsea contó que Mourinho realizó una fiesta con el popular rapero Snoop Dogg (Fotos: Shutterstock / Reuters)

José Mourinho, muchas veces, parece ser un hombre distante o frío con sus jugadores. Sin embargo, cada detalles o anécdota que se conoce de su gestión de los planteles permite tamizar las miradas de ese estilo. El último dato salió a la luz no sólo alimenta su perfil cercano a los jugadores, sino que también es absolutamente exótico.

El defensor Wayne Bridge recordó su estadía en el Chelsea entre 2003 y 2009, donde estuvo bajo la conducción del portugués durante tres años. En esa etapa ocurrió una celebración inesperada: “Tuvimos algunas pretemporadas en Estados Unidos y él hizo una fiesta. Fue bueno para los muchachos. Y cuando digo hacer una fiesta, me refiero a que Snoop Dogg estaba allí, todos estaban allí”, relató en The Rig Biz Podcast de Archie Curzon, según reflejó el diario británico The Sun.

Snoop Dogg es un artista norteamericano de 49 años que se convirtió en un referente del rap y que ganó seguidores por su estilo de vida, hecho que lo llevó a ser figura estelar en distintos eventos públicos. Mou tuvo dos etapas en el Chelsea. Inicialmente brilló entre el 2004 y el 2007, donde conquistó dos Premier Leagues, una FA Cup, la Community Shield y dos Copas de la Liga. Luego, retornó para permanecer en el club entre 2013 y 2015.

El popular rapero Snoop Dogg (Foto: Reuters)

Bridge, retirado del fútbol desde hace siete años, fue elogioso con el trabajo de Mourinho pero también dejó en claro que tiene una personalidad difícil: “Ves cómo trata a algunos jugadores y creo que a veces es un poco duro. Es un gran entrenador, pero en los casos en los que lo ha pasado mal en el Manchester United y en el Tottenham, a veces parece un mimado que tira sus peluches del cochecito”.

“No creo que lo maneje tan bien a veces. Pero es divertido verlo, me encanta ver eso”, señaló el ex defensor que también pasó por Southampton, Fulham, Manchester City y West Ham, entre otros equipos ingleses.

El documental sobre la intimidad del Tottenham que se estrenó tiempo atrás dejó algunas perlitas de cómo es el trato en la intimidad del DT de 58 años. “Cuando llegué, jugaste algunos partidos, fuiste suplente en otros, a veces no te convoqué... y creo que eso no es lo que quiere un jugador, porque les gusta sentir confianza. Pero tampoco tomé una pistola y dije ‘tú no juegas más’. La semana previa al duelo con Liverpool estuviste fantástico en los entrenamientos. Y eso me hizo tomar la decisión de juegues el partido más difícil contra el rival más difícil. Pienso que no jugaste bien”, le dijo, por ejemplo, al defensor Danny Rose en un momento donde le va a reclamar más minutos en cancha.

