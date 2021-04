“Eres como mi alma gemela”: Alejandra Ávalos reveló un momento clave en su relación con Luis Miguel

La actriz Alejandra Ávalos compartió otra anécdota con Luis Miguel. (Foto: Captura de Pantalla/ Imagen Televisión)

La compositora, intérprete y actriz Alejandra Ávalos recordó el impactante momento en el que Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, le confesó que era su otra mitad.

“Fue la primer presentación de Luis Miguel en el Crowne Plaza, en este hotel en donde generalmente se presentaban los más altos y contundentes artistas de la época”, comenzó a narrar en una entrevista publicada en el canal de Youtube de Eden Dorantes.

La protagonista de Perdóname Todo rememoró aquel día en el que asistió a un concierto de Luis Miguel en donde también estuvieron presentes los directivos de la disquera en la que trabajaba, además de que iba acompañada de su entonces esposo, el actor Fernando Ciangherotti.

“Después de ahí nos invitaron a todos a pasar a la suite del hotel de Luis Miguel a compartir con él y tormarnos algún refrigerio o alguna copita en un cocktail que se hizo posterior a la presentación”, compartió en presencia de los medios.

La antagonista de la película Morir dos veces contó como en un determinado momento, el cantante la mandó a llamar. Cuando se encontró con él, el intérprete de Ahora te puedes marchar se encontraba en sudadera y jeans.

“He estado viendo y he estado en contacto con el maestro Juan Carlos Calderón, sé que te está haciendo una producción nueva y te he estado escuchando porque él me comparte todo lo que tú estás grabando. Quiero que sepas que tú eres como mi alma gemela”, contó la actriz sobre “El Sol de México”.

“Me quedé impactada de las palabras, yo no sabía a qué se refería. Después caí en cuenta que nos unían muchas cosas en común al respecto de la sensibilidad, del maestro Juan Carlos”, se sinceró.

Alejandra Ávalos rechazó los avances de Luis Miguel y no volvió a verlo (Fotos: @lmxlm y @aleavalosr/ Instagram)

La famosa pionera del Music Hall en México expresó que ese momento la impresionó y marcó lo que posteriormente sería un amor platónico de parte del hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri hacia ella.

“A lo mejor en ese sentido sentirse identificado con lo que yo estaba grabando, cantando, y ese fue el primer importante acercamiento energético que te puedo decir que es mágico y que fue además sublime y divino”, dijo sin ocultar su emoción.

A principios de este mes, Ávalos declaró para Sale el Sol que el cantante le pidió mantener un amorío, pero ella lo rechazó debido ya que sólo buscaba una amistad con él.

Resultado de esta negativa, según la actriz, fue que Juan Carlos Calderón compuso la famosa canción Tengo todo excepto a ti, supuestamente inspirada en el amor que Luis Miguel sintió haciia ella y que no se pudo concretar.

“Yo rechacé su conquista y por eso es que ya no quiso volver a salir conmigo ni hablarme, y creo que eso es algo que no va a superar nunca”, declaró para los medios de comunicación.

Por otro lado, respondió a las declaraciones de Jorge Van Rankin sobre el origen de la canción, pues el protagonista de 40 y 20 negó que haya sido compuesta para ella.

“El Burro” Van Rankin, quien en su juventud fue un íntimo amigo de “El Sol de México” descartó que la canción haya sido inspirada en la situación amorosa con Alejandra Ávalos.

“Él no estuvo presente en todo lo que yo viví con el señor, claro que no tiene que opinar, no puede decirlo porque no lo vivió y no lo constató”, respondió molesta.

