El Burro Van Rankin reveló la verdad sobre Luis Miguel, Lucía Méndez y la dedicatoria de "Tengo todo excepto a ti" a Alejandra Ávalos

Fotos: Cuartoscuro - @lmxlm / IG.

La vida sentimental de Luis Miguel está más vigente que nunca tras el estreno de la segunda temporada de su serie biográfica realizada por Netflix, pero en el panorama han sobresalido los nombres de Alejandra Ávalos y Lucía Méndez, quienes supuestamente fueron muy importantes en la vida del “Sol de México” y también lo rechazaron.

Sobre estos dos romances habló Jorge “El Burro” Van Rankin, que fue gran amigo del cantante y conoció mucho sobre los amores que sostuvo en su juventud.

Fue el ex conductor de Hoy quien confirmó la relación entre la protagonista de Colorina y el hijo de Marcela Basteri; pero descartó por completo que la canción Tengo todo excepto a ti fuera dedicada para Ávalos.

Van Rankin aceptó que convivió con Lucía Méndez y Luis Miguel en su punto más álgido de su romance, pero desconoce qué tan intenso fue.

“Pasé una Navidad con Luis Miguel en casa de Lucía Méndez. Eran muy buenos amigos, no sé si fueron novio o no, se dieron sus besitos, no sé si se metieron a un cuarto”, dijo en entrevista con los medios de comunicación.

Esto difiere con lo que opina sobre Alejandra Ávalos, quien aseguró hace unas semanas que las canción Tengo todo excepto a ti fue dedicada a ella.

“Es como si yo te dijera ‘me la hizo a mí' y yo sí podría decir eso”, aseguró el querido conductor.

“El Burro” no quiso opinar sobre el supuesto romance protagonizado por Patricia Manterola y Luis Miguel, ya que no presenció ningún tipo de relación entre estos dos cantantes.

El también locutor destacó que en su juventud tuvieron una vida muy divertida y llena de mujeres: “Eramos chavos, hacíamos pendejad* y media. Nos echábamos nuestros chupes, nos poníamos borrachos, te estoy hablando de hace 30 o 35 años, la pásabamos bien y obviamente llegaban bellas damas. El galán era yo ni siquiera él”.

Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm

LA VERSIÓN DE LUCÍA MÉNDEZ Y ALEJANDRA ÁVALOS

Esta semana Lucía Méndez confirmó lo dicho en el libro Oro de Rey de Javier León, donde se menciona que la actriz es “el amor de la vida” del “Sol de México”.

Ante medios de comunicación, la actriz y cantante declaró que el Sol de México estaba tan enamorado de ella que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado y es que la protagonista de Amor de Nadie se jactó de ser de las pocas mujeres que han dejado al músico.

“No puedo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, nunca en mi vida me atreví a hablarle. Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir.”, explicó la actriz cuestionada por medios.

“Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él. nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres”, añadió.

Explicó que años después de concluir su romance, Micky la citó solo para despotricar. Y aunque pasaron 10 años de no verse, Luis Miguel le reclamó el haberlo abandonado sin aparente explicación, sin embargo, Méndez dijo que la edad fue el factor clave para terminar con él.

Video: @saleelsoltv / Twitter.

Alejandra Ávalos, por su parte, aseguró que la canción Tengo todo excepto a ti fue dedicada a ella después de rechazar al intérprete de 51 años.

“El señor siempre tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada, entonces no le hacía falta nada ni nadie: Tengo todo excepto a ti, ahí se las dejo de tarea”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa.

Alejandra aceptó que este tema fue compuesto para ella: “Los compositores como Juan Carlos Calderón, siempre buscan la forma de hacer un traje a la medida, una canción a la medida de los cantantes. Hay pocos autores que ven tu vida, qué es lo que estás haciendo, con quién estás, si ya terminaste un romance y esa es una de las canciones que Calderón compuso para Luis Miguel y justamente habla de lo que estamos hablando”.

La cantante y actriz ha dicho en más de una ocasión que rechazó las insinuaciones de Luis Miguel para iniciar un romance y es que ella sólo buscaba una amistad.

