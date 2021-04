“Haz las cosas con transparencia”: Ferdinando Valencia acusó a Jesús Ochoa de no respetar sus derechos como miembro de la ANDA

Ferdinando Valencia aseguró que Jesús Ochoa no maneja con transparencia a la ANDA (Foto: Instagram / @ferdinandoval @jesusochoamex)

Ferdinando Valencia está endeudado con el hospital en donde fue atendido su hijo Dante, uno de los mellizos que concibió con su esposa Brenda Kellerman y aseguró que la ANDA no está respondiendo por el seguro médico que debe estar pagando sus deudas y del cual él goza por ser miembro de la asociación.

Después de que su hijo falleció por negligencia médica, el actor confesó que había quedado en bancarrota por los diferentes tratamientos a los que tuvieron que someter a Dante y denunció que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no lo había apoyado según está establecido en su contrato.

En entrevista con Hoy, reveló que el problema lo sigue aquejando, pues a pesar de que algunas de sus deudas están siendo solventadas gracias a que reinició su carrera artística remplazando a Eleazar Gómez en La mexicana y el güero y que la ANDA ya le notificó que está pagando al hospital, también dijo que no tiene en manos los comprobantes y él sigue siendo un deudor.

Ferdinando Valencia asegura que la ANDA no es una institución transparente (Foto: Instagram / @ferdinandoval)

“No tengo los contratos, los depósitos o lo que sea para saber. Estoy batallando mucho porque ni en el hospital me contestan, me hablan para decir ‘tienes adeudo todavía de diferencias’, pues aclárenme, es mi derecho saber cuánto”, dijo Valencia.

Aseguró que no está pidiendo más de lo que se le debe dar, pues es por lo que ha trabajado toda su carrera artística. “Yo no estoy buscando nada regalado, porque hasta el momento lo único regalado han sido mis aportaciones. Estoy buscando mis derechos, eso y nada más, y esos no son de arriba ni son de abajo, son los justos”, denunció.

Igual acusó que Jesús Ochoa, presidente de la ANDA, lo acusó de ser un mentiroso cuando advirtió irregularidades de la asociación, pues en realidad sólo está luchando porque sus derechos sean respetados.

“¿Por qué tú no te has entrevistado conmigo? Ni me contestas las llamadas [...] entonces, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo no sé con qué descaro vienen a decir eso cuando de entrada te tardas un año y medio. ¿Es porque soy de los que puede meter presión pública y eso? Haz las cosas con transparencia, entrega los documentos”.

Dante falleció a los tres meses de haber nacido por negligencia médica (Foto: Brenda Kellerman)

El año pasado, el actor de Simplemente María anunció que su deuda ascendía a casi dos millones de pesos mexicanos, pero se sentía tranquilo porque ya había podido hacer que la ANDA se pusiera en contacto con el área contable del hospital en donde fue tratado Dante, incluso el mismo Ochoa le había llamado para darle la noticia.

Pasaron algunos meses para que Valencia se diera cuenta de que las cosas no estaban avanzando, pues las llamadas del hospital continuaron y él, sin tener con qué comprobar que la asociación ya estaba solventando su deuda, nuevamente denunció que no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebraron el segundo cumpleaños de Tadeo y recordaron a Dante (Foto: Instagram Ferdinando Valencia)

Ferdinando y su esposa tuvieron mellizos en 2019, Dante y Tadeo, el primero tuvo que ser hospitalizado desde que nació debido a problemas respiratorios. A los tres meses falleció después de adquirir una meningitis bacteriana, la cual fue deteriorando su salud al ir desarrollando diferentes enfermedades.

Este fin de semana, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman festejaron el segundo cumpleaños de Tadeo y recordaron a Dante compartiendo imágenes de él a través de sus redes sociales. “Un abrazo hasta el cielo al ángel más hermoso, sonriente y guerrero: Dante”, escribió el actor.

SEGUIR LEYENDO: