Esto dijo Aleks Syntek acerca de la polémica entre Enrique Guzmán y Frida Sofía

Aleks Syntek cerró la polémica por la cual fue denunciado por acoso en 2018 (Foto: Instagram / @syntekoficial @eguzmanoficial)

Después de haber sido denunciado por acoso, Aleks Syntek se muestra renuente a hablar acerca de cualquier caso de acoso, pues dijo preferir no querer comentar nada acerca de las acusaciones que Enrique Guzmán está recibiendo por parte de su nieta.

Hace dos años, Aleks Syntek se enfrentó a la denuncia pública de un joven británico que dijo haber sido acosado a través de mensajes de Instagram por parte del cantante, quien primero le demostró que era una celebridad en México y después comenzó a enviarle otro tipo de mensajes.

El joven llamado en redes sociales “Lemon Brick”, aseguró que tenía 17 años cuando el intérprete de Duele el amor le envió mensajes en los cuales le decía que le gustaban “los chicos como tú”.

Aleks Syntek fue denunciado por acoso en 2018 y hasta la fecha no quiere hablar al respecto (AP)

Tras la polémica que se desató debido a las capturas de pantalla que el joven expuso, Aleks Syntek aseguró que en ningún momento quiso dar a entender que sentía algún tipo de atracción hacia los menores de edad y no quiso hablar más del tema.

Esta tarde De Primera Mano retomó una entrevista que se le hizo al cantante, en ella habló de cómo la pandemia lo afectó, y se mostró abierto a hablar de ello y de cómo Alejandra Guzmán será una de las cantantes que interpretará una de sus canciones para la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas, pero cuando los reporteros intentaron preguntarle si podía dar algún consejo a Enrique Guzmán por las acusaciones de acoso que está recibiendo de Frida Sofía, éste se negó.

A pesar de que diferentes reporteros insistieron y le preguntaron si no quería compartir la forma en que él sobrellevó sus acusaciones, repitió que no. “No quiero ahondar mucho en ese tema, la verdad no. [...] Prefiero no hablar del tema, no meterme en una controversia. La verdad yo dedicado a mi música”, declaró Syntek.

Aleks Syntek se negó a dar comentarios acerca de su experiencia por haber sido denunciado por acoso(Foto: Twitter / @deprimeramano)

El cantante decidió seguir promocionando el álbum que próximamente lanzará con tal de no responder a los cuestionamientos de los reporteros, finalmente terminó la conversación después de volver a decir que prefería concentrarse en su carrera.

Después de que el menor de edad denunció a través de su cuenta de Instagram a Aleks Syntek, el cantante se retiró por unos meses del ojo público antes de decir que había cometido dos errores: el primero fue entablar una plática con una persona completamente desconocida, la otra fue utilizar palabras que se malentendieron.

En las conversaciones que le joven compartió se puede leer que Syntek le escribió “Me gustan los chicos lindos como tú”, a lo que “Lemon Brick” contestó “¿ Lindos?”; y el cantante le habría contestado: “¿Eso es malo? Oh, sexy jaja”.

En la conversación Aleks Syntek le dice al joven que le gustan los chicos como él (Foto: Instagram)

“Eso es peor”, aseguró el adolescente, quien luego puso en duda el amor del artista por su familia ya que los ponía en riesgo al estar coqueteando con un menor de edad.

Después de que fue revelada la conversación, el cantante le aseguró al usuario de Instagram que él había malinterpretado sus mensajes, que comprendiera que estaba afectando a toda una familia y le mandó una foto de él con sus hijos. “Lemon Brick” le contestó que para él era incluso peor que quisiera defenderse a través de terceras personas.

Aleks Syntek no ha vuelto a pronunciarse acerca de lo sucedido desde que se defendió públicamente a pesar de que Lemon Brik continuó mostrando las capturas de pantalla de los mensajes que siguió recibiendo del cantante.

