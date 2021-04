“A Michelle yo la cargaba desde chiquita”: Jorge “El Burro” Van Rankin habló sobre su relación con la hija de Luis Miguel

Jorge "El Burro" Van Rankin habló sobre su relación con Michelle Salas, la primogénita de Luis Miguel (Video: YouTube-Eden Dorantes Oficial)

La producción original de Netflix, Luis Miguel: La Serie, ha sido todo un éxito mediático con tan sólo tres capítulos estrenados de la segunda temporada. En medio de este fenómeno audiovisual, Jorge “El Burro” Van Rankin habló respecto a los hechos que ocurren en la serie, entre ellos su aparición dentro de la misma, la historia detrás de Hasta que me olvides, así como la cercanía que mantuvo con Michelle Salas, hija de “El Sol”.

De acuerdo con el conductor, él tuvo una estrecha amistad con Stephanie Salas, la madre de Michelle, por lo que pudo convivir con la primogénita de Luis Miguel en más de una ocasión: “A Michelle yo la cargaba de chavita. Yo me iba con Stephanie Salas, éramos muy amigos. Me la subía (a Michelle) de caballito, tenía cuatro o cinco años. A mí me adoraba, de repente la vi crecer”, aseguró el conductor en entrevista para varios medios, retomada por el canal de YouTube Eden Dorantes Oficial.

Ante el cuestionamiento de por qué tenía esa atención con Michelle Salas, Van Rankin respondió: “Porque Stephanie era mi amiga y Luis Miguel nunca me decía nada, me decía ‘fuiste con Stephanie, cómo viste a la niña’, yo le contestaba ‘preciosa’... nunca dejaba que te metieras más”. Después, el conductor agregó que no estuvo presente cuando Michelle comenzó a crecer, aunque sí ha tenido contacto con ella recientemente.

Jorge "El Burro" Van Rankin afirmó haber tenido una estrecha relación con Michelle Salas, la hija de Luis Miguel (Foto: Instagram / @burrovan @lmxlm)

Tras esta respuesta, el también locutor reiteró su aprecio hacia Stephanie Salas y habló acerca de la polémica que actualmente vive la familia Pinal: “Stephanie es una chava encantadora, a esa familia yo la quiero mucho, a doña Silvia, he pasado navidad ahí con ella, a Alejandra... es una lástima lo que está pasando ahora porque también Enrique me cae increíble, Frida Sofía me cae increíble. Es una lástima que se esté deshaciendo esa familia por ese tipo de cosas, pero ahí sí no puedo opinar”.

Además de estos temas, “El Burro” Van Rankin se refirió a la serie biográfica de Luis Miguel como una excelente producción, pero que en algunas partes “está mal contada” debido a que no se ajusta por completo a la realidad. Tal fue el caso de la composición de Hasta que me olvides, una historia que el conductor ya había contado en el pasado.

“La canción de Hasta que me olvides, eso nadie me lo puede contar: nos sentamos en la escalera de Jaime Camil Garza en (su casa de) Acapulco, y ahí Juan Luis Guerra escribió en una servilleta la canción”, dijo el presentador de Hoy para los medios y decidió no opinar sobre otros temas en los cuales no estuvo involucrado, como el paradero de Marcela Basteri, madre de “El Sol”.

Fotografía de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel (IG: burrovan)

“Ahí no puedo decir absolutamente nada, yo a la mamá de Luis Miguel la vi dos veces, pero yo no sé si la mataron o no, en caso de que la mataran quién fue. Sería irresponsable de mi parte opinar algo que yo no sé”, aseguró.

Actualmente Luis Miguel se encuentra en un conflicto legal con Aracely Arámbula, debido a las obligaciones monetarias que el cantante tiene con sus hijos menores de edad, Miguel y Daniel. Ante este tema, Van Rankin consideró que el cantante estaría incurriendo en un error en caso de que no brinde ese apoyo económico:

“Si no lo hace, creo que está mal, ahí sí Aracely tendría razón. Si el día de mañana me peleo con mi mujer y ya no nos vemos, yo tengo toda la obligación de mantener a mis hijas”, opinó el conductor sobre la situación.

