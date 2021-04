“Me trataron como a un criminal”: una integrante de “Acapulco Shore 8” fue agredida por ser mujer trans

La nueva integrante de Acapulco Shore aseguró que fue agredida por ser una mujer transexual (Foto: Instagram / @jaylin.castellanosoficial)

La modelo Jaylin Castellanos, quien es parte de la nueva temporada de Acapulco Shore, denunció a través de sus redes sociales que fue agredida por ser una mujer transexual dentro de un antro con temática LGBT+ al cual fue invitada y la sacaron del lugar cuando intentó defenderse.

Este fin de semana, Castellanos compartió que se encontraba en un pool party a la cual fue invitada a través de sus redes sociales para promocionar al antro en el que se llevó a cabo. La modelo relató que, al entrar al baño, otra mujer transexual que no conocía la agredió por pertenecer a su misma comunidad.

“Cuando llego al baño una chica trans me empieza a buscar pleito cuando yo no la conozco, no nada, me jala el cabello y me dice ‘tú, muy perra’. Cuando me paro, la quiero golpear, pero llega el de seguridad y me quiere sacar, ¿cómo? Cuando el antro me está buscando para hacerle publicidad”, dijo Jaylin en el momento en que la sacaron del lugar a través de una transmisión en vivo.

Ella asegura que fue un acto de discriminación, pues no le permitieron actuar en su defensa y tampoco la defendieron, a pesar de que algunos guardias vieron cómo la mujer la golpeó, e inclusive el mismo guardia de seguridad que la sacó, la agredió. “Me sacó un hombre de seguridad, me arrastró, me pegó, cuando alguien me pegó a mí y nadie me defendió”.

Jaylin es famosa en redes sociales y aseguró que utilizaba estas plataformas para denunciar la agresión que sufrió para que se hiciera viral (Foto: Instagram / @jaylin.castellanosoficial)

La modelo agregó que, sin importar si es o no una mujer reconocida en redes sociales, cualquier persona tiene que alzar la voz cuando es agredida. Además, aseguró que ella había ido al lugar con las mejores intenciones y el personal del antro no la había respetado, incluso dijo “La integrante de “Acapulco Shore” aseguró que el personal del lugar se mostró indiferente cuando fue golpeada, cosa que no soy”.

La nueva integrante de Acapulco Shore expresó que decidió denunciar lo que le había ocurrido porque son situaciones que no deben de acontecer en el país, menos en un lugar en el que supuestamente la comunidad LGBT+ debe sentirse cómoda por estar en un espacio hecho para ellas y ellos.

Dijo que haría viral su denuncia porque era una situación injusta. Agregó que está segura de que la persona que la agredió lo hizo porque ella luce más femenina que la mayoría de mujeres trans. “Me pasa que porque les parezco más bonita, más femenina, más acuerpada o algo mejor que otra trans, se pongan de envidiosas y mal vibrosas. Todo porque no soportan”, compartió a través de su cuenta de Instagram.

Jaylin comenzó a compartir también diferentes mensajes que le enviaron sus seguidores en los cuales compartían con ella casos de agresión en el mismo lugar, Xico Antrx, el cual se encuentra en Guadalajara.

Acapulco Shore por primera vez se abrió a la comunidad LGTB+ con la participación de la modelo Jaylin (Foto: MTVLA)

La nueva temporada del reality show Acapulco Show, la cual se estrena este 27 de abril a las 10 PM, por por primera vez se abrió a la diversidad con su primera integrante trans, Jaylin Castellanos, la modelo que se hace llamar “Barbie Mexicana” y cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram. Ella aseguró que se sintió respetada por sus compañeras de elenco.

“De parte de las niñas me trataron súper bien, no todas, como lo que soy, una mujer totalmente, sin criticarme, sin juzgarme. Fue una experiencia que me la llevo para siempre y volvería a estar en otras vacaciones con estas hermosas personas”, dijo la modelo en conferencia de prensa.

