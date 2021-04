“Justo como en el cielo”: vistazo a las candentes vacaciones de Travis Barker y Kourtney Kardashian

@travisbarker

El romance entre Kourtney Kardashian y Travis Barker está en su punto más álgido. La famosa pareja lo demuestra en las redes sociales, ya que ella y el baterista de Blink-182 no titubean en expresar su cariño ante sus millones de seguidores en Instagram con apasionados besos.

En la más reciente foto que publicó Kourtney, luce un diminuto bikini mientras se encuentra besando a Travis, quien la sostiene con sus brazos. “Justo como en el cielo”, se lee en la publicación. Esa frase también hace alusión a un cover de Blink 182 y que el baterista ha afirmado que de sus canciones favoritas.

La imagen forma parte de un viaje que ambos emprendieron por la carretera y, en una de sus paradas, decidieron aprovechar para tomarse una de las fotografías más románticas hasta el momento, han asegurado que este noviazgo va más en serio de lo que se había mediatizado en un inicio.

Travis y Kourtney presumen su amor en IG

Al momento, la foto tiene 5 millones 63 mil 542 ‘me gusta’ y montones de comentarios positivos por la felicidad que estos comparten a través de su redes sociales. “Me alegro que estén juntos como pareja”, comentó una de las millones de seguidoras de Khardashian, quien originalmente publicó la foto.

El tema ha sido tendencia, pues la empresaria estadounidense cumplió 42 años el 19 de abril y su novio, decidió compartir imágenes y videos íntimos de la pareja. Desde ese día no han parado los comentarios positivos por el destape de su amor.

@travisbarker

El integrante de la banda Blink-182 publicó varias fotografías de él y la estrella del reality “Keeping Up With the Kardashians” besándose apasionadamente y mostrando momentos románticos, así como un video de ella lamiéndole el pulgar. “Te amo. Eres un bendición para este mundo. Feliz Cumpleaños”, escribió Barker en Instagram el domingo, junto a un compilado de fotos de ellos pasando el rato juntos.

Pero el video final de la publicación se robó toda la atención de los usuarios. “¡Travis!”, se la escucha decir a Kourtney en el clip mientras se ríe. “El duque y la duquesa. Vibraciones de ‘Bridgerton’”, escribió Khloé Kardashian, en alusión al show de Netflix sobre la apasionada vida sexual de los personajes de ficción.

Barker, de 45, y Kardashian comenzaron a salir en diciembre de 2020 luego de varios meses de rumores, e hicieron oficial su relación en Instagram en febrero de este año. El músico además sorprendió a su novia con un hermoso regalo. Barker decoró el salón de la casa de su pareja con tulipanes y gardenias, las flores favoritas de Kourtney.

“Los tulipanes y las gardenias son mis flores favoritas”, escribió Kardashian en su historia de Instagram durante el fin de semana. “Toda mi casa huele delicioso. Acabo de ver el arreglo floral más hermoso”, dijo Kim sobre la publicación de su hermana en Instagram. “Esto es tan hermoso. Nunca había visto nada como esto”.

Travis Barker

Barker es padre de Alabama Luella y Landon Asher junto a la modelo Shanna Moakle, que se hizo conocida por su relación con el cantante Billy Idol, como también por sus relaciones con el boxeador Oscar de la Hoya y el actor de Hollywood, Dennis Quaid.

Scott Disick también celebró el cumpleaños de su ex mujer a través de su perfil de Instagram el domingo. “¡Feliz cumpleaños a la mejor mamá que un niño podría pedir y más!”, escribió junto a un par de fotos familiares. La ex pareja salió intermitentemente de 2009 a 2015 y comparten tres hijos: Mason (11), Penelope (8) y Reign (6).

SEGUIR LEYENDO: