“Hoy No Me Puedo Levantar”: sorpresas y el sueño de una película que podría convertirse en realidad

María León, cantante y actriz junto a Yahir, cantante y actor del musical Hoy no me puedo levantar, durante conferencia de prensa en el Centro Cultural Teatro 2 de Ciudad de México, abril 14, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

El pasado 16 de abril regresó al teatro la puesta en escena Hoy No Me Puedo Levantar con María León y Yahir de protagonistas, pero las buenas noticias apenas están por llegar.

Primero con el anuncio de que la temporada se va a alargar debido a la alta demanda de personas que no se quieren perder la historia contada con canciones de Mecano; la segunda sorpresa fue por el anuncio de una película basada en el musical.

Todo esto fue anunciado la tarde del lunes, cuando el elenco, también conformado por Jesús Zavala, Rogelio Suárez, Alma Cero y Jorge D’Alessio, se reunió en la Ciudad de México para la alfombra roja.

Pero antes de ello, se presentaron tres piezas cantadas y bailadas por los miembros de Hoy No Me Puedo Levantar.

Entre ellas El Cementerio, baile con luces neones y calaveras que mostraron sus mejores pasos; Hijo de la luna, interpretado por María León, y Vivimos siempre juntos, en donde los protagonistas levantaron el ánimo entre el público.

Presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Tras mostrar sus mejores pasos y sacar sus mejores notas, Alejandro Gou, productor de Hoy No Me Puedo Levantar reveló que esta temporada tiene algo muy especial.

Pues luego de haber producido el musical en cuatro ocasiones, en el 2021 “se siente una energía increíble esta vez entre el público y el elenco; ya que se siente la energía del público de querer disfrutar y del elenco de dar lo que no dio en un año”.

Y para llevar más allá de los teatros esta conexión entre los actores y los espectadores, Alejandro Gou reveló que están trabajando para llevar Hoy No Me Puedo Levantar a la gran pantalla.

Según lo que explicó antes de la alfombra roja esto se haría realidad junto al compositor Nacho Cano: “Está muy contento con lo que está pasando con Hoy No Me Puedo Levantar, tenemos planes de hacer la película”.

Entre los detalles de lo que llegarán a la gran pantalla, Gou explicó que será una coproducción española y mexicana, por lo que entre los actores resaltaran los mejores talentos de las dos naciones.

Claro que esta no es la primera vez que los elencos se juntan, pues en esta temporada del 2021 el español David Carrillo alterna papel con Carlos Fonseca para interpretar al guitarrista Guillermo.

María León y Yahir durante presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Cabe recordar que la primera vez que Hoy No Me Puedo Levantar se llevó a cabo fue en el 2005 en Madrid, España y a partir del 2006 el musical llegó a México.

Y a pesar de que esto ya está en pláticas, Gou agregó que aún no se sabe si la película llegue como una producción de Netflix o de Amazon Prime.

Por lo pronto y mientras más noticias llegan sobre la película de Hoy No Me Puedo Levantar, el Centro Cultural Teatro 2 será el único lugar en el que se cuente la historia de Mario, María y Colate.

Incluso, el productor del musical adelantó que esta temporada se va a alargar seis semanas más; originalmente terminaría el 23 de mayo.

Sin embargo, el público mexicano no será el único en poder disfrutar Hoy No Me Puedo Levantar puesto que en escena también se llevará a España en una coproducción de Nacho Cano y Alejandro Gou.

Alejandro Gou, productor de teatro, durante la presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Hace un par de semanas que el elenco se reunió junto al público por primera vez, tras un año de ausencia en los teatros por la pandemia de COVID-19.

Y aunque la historia de los amigos en el bar “El 33″ es la misma que todos conocen, en esta ocasión los actores revelaron que habrá un gran cambio, pues personalmente han ganado madurez.

El pasado 14 de abril en la inauguración de esta temporada María León dijo que este 2021 en su actuación se encuentra a “una María más madura, con estas herramientas de madurez que me ha dado la vida a lo largo de estos siete años y ponerla también desde otro lugar”.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PRESENTARÁ?

Para la Ciudad de México, el fiel público del musical podrá asistir presencialmente al Centro Cultural Teatro 2, ubicado en la colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 del 16 de abril al 23 de mayo.

María León durante la alfombra roja de la presentación del musical Hoy no me puedo levantar. Ciudad de México, abril 26, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Sin embargo, el director adelantó que la Ciudad de México no será la única en tener a Hoy No Me Puedo Levantar, pues otros estados de la república también serán testigos del musical vía streaming.

Por supuesto, para aquellos que la vivan de manera presencial, en el recinto se están tomando todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

Además de la sana distancia, los cubrebocas y el gel antibacterial, en el lugar se esparce una niebla sanitizante que limpia el ambiente.

En cuanto al equipo, cada viernes se realizan pruebas de COVID para descartar algún posible brote.

