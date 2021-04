Los mensajes de Christian Nodal y Gera Mx ante el impresionante éxito de “Botella tras botella”

El dueto entre Christian Nodal y Gera MX ha sido uno de los más esperados de ambos artistas (Foto: Instagram/@geramx1)

Christian Nodal se encuentra disfrutando las mieles del éxito desde hace algunos años, en los que se ha posicionado como el nuevo valor de regional mexicano con mayor proyección a nivel internacional, y recientemente se acaba de anotar un éxito apabullante más.

Durante la madrugada de este viernes, el nacido en Caborca, Sonora, estrenó su tan esperada canción Botella tras botella, la cual realizó en colaboración con el rapero mexicano Gera Mx.

A pocas horas de publicarse el tema, se convirtió en tendencia alcanzando gran cantidad de reproducciones que al momento suman más de 38 millones. Y es que el tema, una experimentación en el sonido del regional con el toque de rap, ya había hecho ruidos semanas antes cuando Nodal compartió fragmentos en sus redes sociales.

Christian Nodal dio un adelanto de las nuevas canciones que está por sacar (Video: Instagram/@nodal)

Incluso una estrofa de la canción se convirtió durante varias semanas en un trend de TikTok: “Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”, dice una de las partes ya conocidas del nuevo éxito.

El tema ha estado imparable este fin de semana, pues tiene tres días en los primero lugares y acumula ya más de 38 millones de reproducciones en YouTube en solo tres días.

“Gracias raza, qué bonito se siente tener una canción sonando por todos lados, gracias a mi compadre Nodal, qué bonito se siente romperla con un amigo así con una guitarra, una canción ahí en el estudio”, fue lo que comunicó Gera Mx en sus historias de Instagram ante el éxito arrollador del tema.

Gera MX nació en Monterrey, pero vivió toda su adolescencia en un barrio de San Luis Potosí (Foto: Instagram/@geramx1)

El single se apoderó también de TikTok donde más de 100 mil videos se han realizado con la estrofa de la canción, además también conquistó las plataformas digitales de música, como Spotify y Apple Music, donde este fin de semana se escuchó más de cinco millones de veces en cada una.

“Que este tema sea tan genuino siento que lo hace más especial. Se fue viral porque yo lo puse en mi canal de Twitch mientras estaba jugando y alguien tomó ese pedazo, lo puso en TikTok y se fue a un impacto que ni él ni yo habíamos planeado, ni siquiera estaba en nuestros planes sacar la canción”, compartió Nodal en su momento.

Botella tras botella, producción de JayRick y Edgar Barrera, forma parte del esperado próximo álbum del novio de Belinda, el cual se llamará Hecho a la medida. Nodal también ya anticipó que esta nueva producción contiene una colaboración con la cantante de Bella traición, además de un dueto que realizó al lado de la Banda MS. De ninguno de estos temas se conoce aún el nombre o la temática, pero el cantautor de 23 años ya adelantó algunas estrofas en su cuenta de Instagram.

Con este tuit, el cantante originario de Sonora pidió ayuda a sus fans para poder escribir (Foto: Twitter/@elnodal)

Luego de este fin de semana y ante el apabullante recibimiento de la canción que seguramente lo consolidará como uno de los cantantes más importantes del país, Christian Nodal escribió un mensaje en su cuenta de Twitter a manera de celebración.

“Y si amas a alguien no l@ dejes ir para que no tengas que dedicarle rolitas como Botella tras botella”, escribió el cantante al lado de un emoji de corazón. “No pues con el mujerón que tienes ni cómo dejarla ir”, le contestó un fan, a lo que Nodal respondió: “Jamáaaaas”.

Por otro lado, otro seguidor le preguntó: “¿Y si ya lo hice qué procede?”, “Dedicar rolitas como las que tengo”, fue la respuesta del sonorense.

SEGUIR LEYENDO: