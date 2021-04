Así fue como Paty Manterola rechazó a Luis Miguel

Paty Manterola ha hecho importantes declaraciones sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel (Foto: @patriciamanterola / Instagram - @lmxlm / Instagram)

Recientemente la serie biográfica de Luis Miguel ha sorprendido a todos luego de mostrar al cantante de Culpable o no teniendo otro romance con la misteriosa Paola Montero. Si bien no pasó mucho tiempo antes de saber que se trataba de Paty Manterola, miembro original del extinto Garibaldi, llamó la atención el cómo desarrollaron su relación.

En esta producción de Netflix se vio a una mujer seductora y que gustaba de provocar discretamente al Sol de México. Sin embargo, habría que señalar las versiones que Manterola ha dado en los últimos años, a pesar de que, en muchas ocasiones, ha sido algo ambigua a la hora de explicar cómo fue esta relación.

Manterola ha dicho a programas como Hoy y De Primera Mano que mantuvo una “amistad” de más de 15 años con Luis Miguel cuando le conoció gracias a los Festivales Acapulco cuando ella presentaba en su grupo de pop Garibaldi. Sólo en una ocasión se ha atrevido a nombrar su vínculo con el cantante como una “amistad-romance”.

Esta agrupación empezó a estar activa en la escena desde 1989 y posteriormente se separaron en 1996 (Foto: Archivo)

Pero hay que mencionar un punto importante en esta historia: para nadie es secreto que dentro del grupo que cantaba Dame un beso hubo muchos romances. Se supo que Sergio Mayer anduvo con Luisa Fernanda Lozano, también Charly López con Pilar Montenegro, y finalmente que Paty Manterola tuvo un agitado romance con Xavi Ortiz que no sólo duró 15 años en total, sino que fue uno de los noviazgos más sonados en el medio del espectáculo por esos años.

Al parecer el noviazgo entre Paty y Xavi se dio desde que empezó el grupo y ya habían mantenido una tierna relación durante dos años, al menos hasta que un día, de repente, Ortiz terminó con la cantante. Esto lo relató hace unos años para el programa de Suelta la Sopa; el colmo es que ella no fue la única despechada, pues a sus demás compañeras también las cortaron.

Poco o nada tardaron en saber los motivos de sus ex novios para dejarlas: Garibaldi estaba a punto de irse a España, los hombres querían la libertad de probar suerte en otras tierras y con otras mujeres. De hecho, Manterola recordó que en una de esas noches acudieron a una discoteca para pasar el rato; sin embargo, cuando estaba paseando por el sitio encontró a Xavi besándose con una española. Mencionó que le dolió tanto que no pudo evitar llorar.

Incluso ha sido posible encontrar esta foto donde Luis Miguel posa y sonríe mientras está con Garibaldi y abraza a Paty Manterola (Foto: @patriciamanterola / Instagram)

A su regreso a México, el avión en el que iba Garibaldi compartió hangar con aquel donde iba Luis Miguel. Paty relató que el mánager del cantante de balada la abordó y le anunció que el intérprete de Suave quería saludarla. Ella no tuvo problemas con ir, puesto que ya se conocían de tiempo antes; sin embargo, mencionó que desde que cruzaron caminos, Luis Miguel “le tiró toda la onda”.

De acuerdo con lo que ha relatado Paty, Luis Miguel trató de llamar su atención desde su primer encuentro. No ha especificado cómo, ni qué hizo el cantante; no obstante, la ex Garibaldi tuvo que detener sus acercamientos precisamente porque en ese entonces seguía saliendo con Xavi. De ahí que tuviera que decirle a Luis Miguel: “Perdona, pero yo tengo novio”.

Eso cambió en aquel mítico encuentro en ese aeropuerto. Paty lo llamó a modo de broma como su “venganza” contra Xavi, pero lo cierto es que Luis Miguel, como el caballero que muchas mujeres recuerdan, la trató respetuosamente luego de preguntarle si seguía saliendo con su compañero de agrupación. Cuando Manterola le informó que estaba soltera, comenzó a desarrollarse una relación complicada a la que la cantante no ha querido ponerle nombre hasta la fecha.

Paty Manterola terminó por quedarse con Xavi Ortiz que con Luis Miguel (Foto: Archivo)

Por supuesto, ahora se sabe que Manterola volvió con Xavi... y volvió a tronar con él. Esto se repitió varias veces y ella ha recordado que, en todas las ocasiones en que se separaba de Ortiz, Luis Miguel y ella tenían encuentros donde iban a pasear y a cenar, entre otras cosas.

Siempre lo ha visto como un hombre que la trató muy bien, pero nunca terminó de ganar su corazón, puesto que Paty nunca formalizó un noviazgo con Luis Miguel y terminó por quedarse con Xavi. Su distanciamiento con el cantante nacionalizado mexicano no se dio por una ruptura dramática, sino que el tiempo y sus trabajos, por sí solos, propiciaron esta separación. Mientras Luis Miguel siguió con su carrera, Paty hizo lo propio y no sólo continuó con Ortiz, sino que terminaron por casarse en 1999.

No obstante, el amor tampoco fue lo suficientemente fuerte entre los dos ex Garibaldi, puesto que este matrimonio concluyó de manera abrupta en 2004. En la actualidad, aparte de Ortiz, Paty mantiene un agradable recuerdo con Luis Miguel.

