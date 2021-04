“Me estaba convulsionando”: Roberto Palazuelos detalló el día que sufrió una sobredosis y dejó las drogas

Roberto Palazuelos es conocido como El Diamante Negro (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Este jueves 22 de abril Roberto Palazuelos fue invitado al programa Mimí Contigo, durante esta conversación el empresario habló con la conductora sobre sus negocios, escuchó las predicciones de Moni Vidente y contó cómo fue el momento en que decidió alejarse de la cocaína.

Palazuelos explicó que el incidente ocurrió en una mansión de Acapulco, la cual en ese entonces pertenecía al dueño de la revista Impacto y ahora es propiedad del actor.

“Nos habíamos ligado como a 20 niñas, llevábamos 3 días enfiestándonos, ya sabes, perico y eso, íbamos por la tercer noche sin dormir, de pronto me aventé a la alberca y cuando llegué al piso no encontraba la salida, me pegué con las paredes y con el fondo, entonces me sacaron y me estaba yo convulsionando, ahí dije ‘ya no puedo seguir más con esta porquería’”, expresó en el programa.

Dijo que esa experiencia lo hizo tomar la determinación de dejar la sustancia, lo cual logró después de un par de intentos más, aseguró que actualmente lleva 28 años sin consumir alguna droga química.

Durante este programa Palazuelos también recordó anécdotas de su infancia (Foto: Twitter/@MimiContigo)

Después el dueño de 4 hoteles habló sobre su percepción de las consecuencias que tiene padecer una adicción “es una tristeza porque tengo amigos que no han dejado esos vicios, lo cual se nota luego luego, aparte te hacen agujeros en el alma, meterte cocaína es como meterse un pase de mala suerte, pierdes familia, amigos, pareja”.

En una entrevista de 2018 con Adela Micha, ‘El Diamante Negro’ reveló que no estuvo internado durante su proceso de rehabilitación pero que sí recibió apoyo por parte del personal de Oceánica; explicó que también el ejercicio lo ayudó.

Al principio de Mimí Contigo Palazuelos recordó al Club de los Vampiros, grupo que compartía con sus vecinos Luis Miguel, Héctor Suárez Gomís y Leonardo García, explicó que el cantante conocido como El Sol “era timidón, le gustaba leer, siempre fue tranquilón, de adolescente ya no tanto pero de niño sí”.

Esta amistad la forjaron en la pubertad, recordó que el papá de Héctor Suárez les organizaba peleas de box; conforme crecieron y su círculo creció, organizaban fiestas sin límites.

En la serie de Luis Miguel, Vicente Tamayo interpretó a Roberto Palazuelos (Instagram / vicente_tamayo)

De acuerdo con un recuento de riquezas realizado por este programa, las posesiones de Palazuelos incluyen 7 casas distribuidas en Cancún, Tulúm, Acapulco y Miami, así como 4 hoteles, uno de ellos en Acapulco y otros tres en Tulúm.

Además tiene autos de lujo alemanes e italianos, uno de ellos habría sido un regalo de Luis Miguel.

Recientemente Roberto Palazuelos esclareció las razones por las que Andrés García decidió nombrarlo heredero mayoritario al otorgarle el 50 por ciento de sus propiedades y recalcó que los hijos del actor lo acusaron de manipular a su padre para conseguir dichos bienes.

“(Los hijos de Andrés García) son como familia para mí y Sandy también. Querían la aclaración de si yo había manipulado las cosas o así y yo le dije: ‘mira, Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, contó el Diamante Negro en entrevista para Ventaneando.

Roberto Palazuelos dijo que está saliendo con una joven de 23 años (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Hacia el final de la conversación con Mimí, el empresario escuchó las predicciones con cartas de parte de Moni Vidente, la astróloga aseguró que su éxito se lo debe a una fuerte conexión energética con un familiar mayor quien le heredó facilidades para sus proyectos.

Cuando sacó la carta de El Mago, Palazuelos se sorprendió pues dijo que no es la primera vez que le sale, el significado de dicha elección, según Moni Vidente, sería que cambiará su suerte el 21 de mayo, también le pronosticó que tendría una hija.

Por último el empresario contó el origen de su proyecto más reciente, Papi Palazuelos, marca en donde comercializó en ropa la gran producción de memes y frases en redes sociales, como “estudien para que no crean que tener iPhone los hace de clase alta” o “aquí desde la cima del éxito”. En esta marca también venderá bronceador de aceite de coco para replicar el acabado de su piel.

