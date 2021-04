Cómo fue la pelea de Toñita y Víctor en La Academia

Ningún reality show está completo si no hay peleas de por medio. Incluso un programa centrado en descubrir talentos musicales, como lo es La Academia, ha tenido momentos de tensión muy importantes en su historia. Uno de los más memorables fue la batalla que tuvo Jolette con Lolita Cortés y Arturo López Gavito durante la cuarta temporada.

Pero también hubo más enfrentamientos desde antes. No sólo se trataba de las feroces discusiones con los jueces en turno, sino que estos choques también se daban entre los propios alumnos dentro de la casa. La primera generación, por supuesto, no estuvo exenta de tener uno que otro roce.

Ya fuera por tenerse rencor acumulado, por malos entendidos durante los ensayos o incluso por accidentes durante las clases, Myriam Montemayor, Raúl Sandoval, Miguel Ángel, Víctor García y Toñita fueron algunos de los que discutieron acaloradamente. De hecho, los últimos dos tuvieron una de las peleas más delicadas dentro del programa, al menos durante esa primera entrega.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

El origen de ese conflicto es incierto. A juzgar por las palabras duras que le dedicó Víctor a la “Negra de Oro”, se trataba de un conflicto de semanas, mismo del que se estaban acumulando muchos rencores no sólo entre él y Toñita, sino también con otros alumnos dentro de la casa y que la relacionaban con la veracruzana.

Así, mientras estaban comiendo entre varios de ellos, comenzaron a hacer chistes sobre las futuras coreografías que harían; Myriam y Estrella bromearon con Toñita para verla bailar. La reacción de Víctor fue repentina, pues mencionó que no quería ver a su compañera en dichos ensayos. La Negra de Oro respondió a García y este estalló para gritarle “¡Me vale madr* lo que opines, Negra!”.

Esto hizo que el ambiente en el comedor se tornara rápidamente incómodo, de tal modo que Myriam trataba de calmar a los dos para que pudieran comer en paz. Sin embargo, tanto Víctor como Toñita la ignoraron y comenzaron a sostener una discusión acalorada en el que la cantante terminó por arrojarle un objeto que rozó en la cara de Estrella.

Toñita quebró en llanto en plena discusión con Víctor (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el resto de los presentes trató de calmarlos, Toñita ya estaba con la voz quebrada gritándole a Víctor que la dejara en paz. Tal parece ser que llevaban bastante tiempo con un supuesto asedio de Víctor hacía la Negra de Oro, en el mismo no faltaban las burlas y las bromas pesadas. García no tardaba en responder y en decirle que las burlas también eran de ella contra los demás.

La discusión escaló a tal grado que Toñita, quebrada en llanto, siguió gritándole a Víctor que la dejara en paz y dejara de molestarla; él, por su parte, respondía de la misma manera. No fue hasta que Toñita se fue del comedor para ir a llorar a los baños que el pleito entre ambos terminó.

Myriam había sido buena amiga de Toñita mientras duró la primera temporada. Prueba de ello es que fue la primera en buscarla luego de su pelea con Víctor para consolarla y arreglar el problema que tuvieron. No obstante, eso pareció cambiar con el paso de los años cuando estas dos cantantes comenzaron a tener un pleito en redes sociales que ahora ha escalado a uno de los conflictos más largos y dramáticos entre ex alumnos de La Academia.

Luego de su aparición en la primera generación del programa, Víctor sería invitado a participar en otras ediciones del mismo como juez (Foto: Instagram @academiakids)

Incluso los papeles cambiaron, puesto que hace no mucho Myriam Montemayor señaló a Raúl Sandoval, Víctor García y hasta a Toñita por tener actitudes misóginas y machistas contra ella. La veracruzana no sólo negó tales acusaciones, sino que incluso salió en defensa de sus ex compañeros. Toñita ha llegado a mencionar que lleva una relación pacífica tanto con Víctor como con Raúl.

