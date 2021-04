Si buscas un éxito viral de TikTok estás condenado al fracaso: Chetes

Chetes habla sobre su nuevo sencillo, "Alto Riesgo", el cual surgió al conocer la historia de Philippe Petit, un hombre que caminó por un cable entre las dos Torres Gemelas (Video: Infobae)

El 7 de agosto de 1974, las personas que caminaban por las calles de Manhattan, en Nueva York, miraron incrédulas hacia el cielo debido a un hombre que se atrevió a hacer lo imposible: Philippe Petit, quien cruzó la distancia entre ambas Torres Gemelas caminando por un cable, sin ningún tipo de protección y a 400 metros de altura. Este osado hecho, jamás repetido por ninguna otra persona, fue el que inspiró al cantante regiomontano Chetes para la composición de su más reciente sencillo: Alto Riesgo.

Luis Gerardo Garza Cisneros, el nombre detrás del intérprete, conoció la historia de Philippe Petit través de un documental que lo hizo cuestionarse acerca de cómo alguien puede ser capaz de arriesgarse de esa forma y, a la vez, sentir el placer del momento. Chetes consideró que esta historia podría ser adaptada a un tema universal: enamorarse.

“El decir ‘me pongo en alto riesgo’ se refiere al momento en el que te enamoras, cuando dices que no pondrás tus sentimientos en una relación debido a que te pueden herir, pero siempre los pones y siempre te dejas llevar”, afirmó Chetes en entrevista para Infobae México. El proceso que llevó al cantante a unir ambas temáticas fue bastante natural, debido a que “la misma canción te guía hacia dónde deben ir las líricas y la melodía”.

Chetes explica la importancia de componer música que pueda ser apropiada por un mayor número de personas (Video: Infobae)

Esta analogía entre el inicio de una relación y caminar por un cable a 400 metros de altura, ambas situaciones extremas a su manera, también refleja un tema clave en la música del cantante: el que sus fans puedan apropiar su música. “Este sentimiento es real y atemporal, por lo que las personas pueden identificarse mucho tiempo después. Trato de que eso pase, uno nunca sabe si su música va a ser olvidada el próximo año o no, por lo menos hay que intentar traer algo que pueda durar para siempre”.

Al ser cuestionado sobre si existe una correlación entre los temas de sus canciones y seguir vigente tras 20 años de carrera como solista, Chetes responde: “Estar vigente es una idea muy aterradora porque todo va cambiando muy rápido. La tendencia del artista es encajar y perseguir que te encasillen en algo que está pasando en el momento, pero es muy difícil y si lo buscas de esa forma, vas a fallar. Lo que he pensado es que si yo conecto con lo que estoy haciendo, si yo me siento emocionado, y lo siento real, alguién más se identificará con eso y así me salto toda la demás parte de que suene actual”.

Para el cantante, los artistas que buscan tener un éxito viral “de Tik Tok” están condenados al fracaso debido a que “se puede oler a distancia cuando alguien está buscando hacer música con fines específicos, como querer encajar o estar vigentes”. Por ello, Chetes considera que su música se vuelve atemporal cuando es fiel a sí mismo y no dejar que voces externas, como de grandes productoras, interfieran en lo que él busca decir.

Para Chetes, "perseguir" un éxito viral sólo te condenará a realizar un material que no trascienda en el tiempo (Video: Infobae)

Alto Riesgo es un ejemplo de esta filosofía, debido a que fue producido, compuesto, interpretado y mezclado por el cantantante desde su estudio en Monterrey. Además, el video oficial también fue dirigido por el artista con el apoyo de su esposa Carmela, quien ha realizado el arte de las portadas de sus álbumes de estudio.

“Fue un proceso improvisado y con la filosofía de hacerlo tú mismo, (...), lo que hicimos fue cambiar la animación de los fondos y usar diferentes outfits. Esta idea la tuve porque me inspiré en lo que estaba viendo en Tik Tok, también me acordé de que mi papá tiene un motor que hacía que la cámara gire, entonces le dije ‘préstame el motor ese y lo colgamos en el techo’, así pude hacer las tomas acostado”, respondió el intérprete regiomontano respecto al proceso de elaboración del video.

Este lanzamiento se suma a la amplia discografía del artista, quien acumula millones de reproducciones en Spotify con temas como Querer, Completamente o Si tú no vuelves. Actualmente, Chetes está en proceso de realizar nuevos sencillos, un álbum de larga duración y volver a las presentaciones en vivo en cuanto las condiciones sean aptas.

Chetes explicó cómo fue el proceso de dirección del video musical de "Alto riesgo" (Video: Infobae)

