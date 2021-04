Quién es Grimes, la pareja de Elon Musk que se aisló tres semanas sin comer ni dormir para crear un disco

Grimes comenzó a producir su propia música a partir de 2006 y actualmente cuenta con una consagrada carrera y millones de reproducciones en plataformas digitales (Foto: Instagram / @grimes)

A pesar de que en los últimos años el nombre de Grimes ha sido asociado con Elon Musk, su pareja y el hombre más rico del mundo, la cantante canadiense tiene una consagrada carrera como productora discográfica, compositora, artista visual y directora de videos musicales. También ha combinado su música pop con su extraño imaginario, el cual abarca conceptos que van desde la época medieval hasta el cambio climático visto desde una perspectiva cyberpunk.

Claire Boucher, el nombre detrás de la cantante, comenzó su historia con la música en 2006 cuando ingresó a la universidad de McGill en Montreal. Ahí un amigo le pidió que grabara los coros para una tema, con lo cual Grimes descubrió que tenía talento para cantar. Esto la llevó a pedirle a otro amigo que le enseñara a usar el programa GarageBand, un software de Apple con el cual la artista comenzaría a producir su propia música.

Tiempo después, en 2010, lanzó su primer material de larga duración, Geidi Primes, disco conceptual basado en la novela Dune de Frank Herbert, considerada una de las obras literarias más importantes de la ciencia ficción. Ese mismo año también estrenó su segundo álbum, Halfaxa, el cual Grimes definió como “el sentimiento de creer en Dios de una manera muy Cristiano medieval”.

Pero el éxito y reconocimiento internacional llegó con Visions (2012), su tercer álbum de estudio, el cual produjo en completo aislamiento desde su departamento y sin comer ni dormir durante un periodo de tres semanas. El esfuerzo de la cantante no fue en vano: The New York Times clasificó a Visions como el disco del año y Pitchfork afirmó que Oblivion, sencillo perteneciente al álbum, fue la mejor canción de la década.

Las condiciones extremas en las que la artista realizó esta producción discográfica la llevaron a sufrir una falta de estímulos que, lejos de ser contraproducente, contribuyó a su creatividad al momento de componer: “Era como si supiera exactamente qué hacer a continuación, como si mis canciones ya estuvieran escritas”, dijo en una entrevista para The Guardian.

Las 13 canciones del álbum fueron producidas en su totalidad con el mencionado programa GarageBand. De acuerdo con Grimes, ella nunca tocó un instrumento en su adolescencia, pero gracias al internet aprendió todo lo que pudo sobre la música y la llevó a crear su obra definitiva.

Respecto al sencillo Oblivion, hasta el día de hoy sigue siendo considerado como uno de los principales himnos de la artista y es su canción más escuchada en Spotify con 108 millones de reproducciones. A pesar del ritmo bailable del tema, está basado en una agresión sexual que sufrió Grimes: “La canción se refiere a que fui violada y pasé por un periodo muy difícil para volver a involucrarme en cualquier tipo de relación con hombres porque por un tiempo me aterrorizaron mucho”, dijo en entrevista para la revista musical Spin.

El siguiente LP de la productora canadiense llegó en 2015 con Art Angels, el cual fue criticado por presentar menor experimentación sonora y ser más “accesible” o “pop” en comparación de sus álbumes anteriores. Sin embargo, este material se convirtió en el más exitoso de Grimes hasta ahora, gracias a que vendió 11 mil copias en su primera semana en Estados Unidos.

El año pasado llegó el quinto y más reciente álbum de estudio de la intérprete, Miss Antropocene, material conceptual que explora la historia de una diosa antropomórfica del cambio climático. El estilo visual contó con referencias cyberpunk de ciencia ficción ochentera y explora géneros como el nu metal y el electropop.

El trabajo de Grimes no se limita sólo a la composición, producción y canto, sino que también ha diseñado todas las portadas de sus álbumes y ha dirigido varios de sus videos musicales, entre los que destacan Genesis, REALiTI, Flesh Without Blood y Delete Forever.

En 2018, Claire Boucher comenzó a salir con su actual pareja, Elion Musk, gracias a que ambos se conocieron gracias a una broma que Grimes le jugó en Twitter. El 4 de mayo de 2020 ambos tuvieron un hijo a quien llamaron X Æ A-Xii.

