“Ellas y su música”: el show de los Latin Grammys en el que Thalía será anfitriona

La celebridad mexicana Thalía será la anfitriona de “Ellas y su música”, un espectáculo televisivo que busca rendir homenaje a las cantantes latinas más influyentes en la industria de la música, organizado por los Latin Grammy’s en conjunto con la televisora Univisión.

En una entrevista concedida al programa de revista estadounidense Despierta América, Thalía se expresó con suma felicidad sobre el proyecto y habló sobre la importancia de las mujeres en la música.

“Se les ocurrió esta gran celebración para todas las mujeres de la industria, las que han hecho camino, las que estamos en pie de guerra y las nuevas y frescas generaciones que vienen con todo. Latin Grammy’s celebra a ‘Ellas y su música’ (...) Me invitaron a ser la anfitriona y estoy honrada, estoy feliz, estoy ansiosa, estoy contenta. Va a ser una gran fiesta”, contó la también actriz de telenovelas.

El homenaje se transmitirá por primera vez en la historia a través de Univisión el próximo 9 de mayo a las 8:00 pm y entre las artistas invitadas confirmadas al momento destacan Gloria Estefan, Anitta, Yuri, Chiquis Rivera, Aida Cuevas, Lila Downs y Alejandra Guzmán.

Durante el encuentro con la conductora Karla Martínez, Thalía se pronunció sobre el papel que tienen las mujeres no sólo en la música, sino en las redes sociales y celebró que sea el momento de “alzar la voz” a través de estas plataformas digitales.

“Creo que en general es un momento para las mujeres, y para todos, de alzar la voz. Porque ya hay plataformas que nos lo permiten hacer. Uno no depende de alguien para pasar un mensaje, para necesitar ayuda de que llegue a otras personas. Sino con las redes sociales uno tiene su micrófono, tiene su cámara, tiene su poder para conectar con otras personas que se sientan identificadas y entre todos crear una red de apoyo, de fortaleza”.

Por otra parte, Thalía se se refirió a las mujeres jóvenes y les dirigió unas palabras a manera de consejo. “(Mi consejo) es el simplemente ser, el simplemente existir y dar lo mejor de ti. Con tu vida, con lo que te toca, este momento, en esta tierra; qué te toca a ti. Tienes que dar lo mejor de ti”.

En el ámbito personal, la actriz se refirió a su relación con su hija Sabrina Sakae Mottola,y cómo es que ha logrado aprender tanto de ella, a pesar de tener tan solo 13 años, y recordó que, aunque no hay una “guía” para la maternidad, ella ha intentado no “repetir los patrones que a ti te dañaron, que tú sufriste o que tú aprendiste”.

“Todos los días es algo diferente, si es algo con Mateo, es contarle las horas y estar encima del ‘Minecraft’ (...) y Sabrina es una persona espectacular y me enseña, me ayuda, me pule, me mejora”, narró.

Finalmente, la intérprete se sinceró sobre “lo peor y lo mejor” de ser mujer: “Lo peor para mí, híjole, lo de cada mes”, confesó entre risas refiriéndose a la menstruación, “eso es lo peor, lo demás es lo máximo. Todo es lo máximo hasta ese momento ¿no? Pero todo en sí es un viaje, es una experiencia, es una bendición. Es un algo maravilloso el ser mujer.

