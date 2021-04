Esta fue la indirecta que envió Giovanni Medina a Ninel Conde tras el arresto de Larry Ramos

Giovanni Medina festejó tener bajo su cuidado a su hijo después de la detención de Larry Ramos (Foto: Ninel Conde / Instagram y Giovanni Medina / Twitter)

El empresario Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, festejó en redes sociales tener en casa a Emmanuel, el hijo que concibió junto a la cantante, después de que Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde, fuera arrestado por cometer fraudes millonarios.

Giovanni Medina compartió una foto con su hijo en redes sociales, en donde expresa su felicidad por estar con él. “Gracias a Dios y a las autoridades que estás aquí, en tu lugar seguro, resguardado de situaciones que no debes vivir. Te amo mi niño y mientras viva te seguiré cuidando al costo que sea”, escribió el empresario en la imagen en la que se le ve compartiendo un abrazo con Emmanuel.

Giovanni Medina así festejó con su hijo Emmanuel tenerlo en casa después del arresto de Larry Ramos (Foto: Instagram / @giovannimedinam)

Giovanni Medina y Ninel Conde comenzaron un proceso legal para definir la custodia de su hijo Emmanuel después de su separación, en la que el empresario había denunciado que el Bombón Asesino no habría cooperado y no se habría presentado a ninguna de las audiencias, incluso tuvo que acudir a uno de sus “últimos recursos” que sería una audiencia de conciliación, según lo que expresó Medina hace dos semanas.

El empresario aseguraba que su hijo no podría recibir los cuidados necesarios para su edad, además de que quería tener la oportunidad de “sacarlo adelante”, pues después de que se dio a conocer que Larry Ramos había cometido una estafa de millones de dólares, no creía que fuera lo correcto que Emmanuel conviviera con un fugitivo.

“Sería complicado unas vacaciones con el actual novio de Ninel porque no sabemos si lo van a detener o las mañas que tenga. Las acusaciones no han sido solo de fraude, sino hay un niño que lleva un año sin manutención y acusaciones de grabar a mujeres. Hay cosas que yo no quiero cerca de mi hijo”, declaró en el programa Ventaneando.

El programa Chisme en vivo aseguró que mientras la pareja presumía su viaje, Larry se encontraba realizando diversos fraudes. (Foto: @ninelconde/ Instagram)

Por su parte, Ninel Conde también acusó a su ex pareja de haber sido violento con ella, ser mentiroso y no presentarse a las audiencias para resolver la custodia de su hijo. La cantante no habría visto a su hijo desde inicios de la pandemia, cuando Emmanuel comenzó a vivir con su padre.

Medina aseguró que Larry Ramos es un “hombre peligroso” y temía por la seguridad de su hijo viviendo con él. Agregó que Ramos tenía un hijo al cual no le había dado manutención por un largo tiempo, y utilizaría los audios que presentaron Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, en los que el mismo Ramos aceptaba que había estafado a personas, para presentarlos como evidencia a su favor por la custodia de Emmanuel.

Este es el registro de Larry Ramos en detención (Foto: captura de pantalla /southfloridarecords.com)

Se anunció esta tarde que Larry Ramos fue detenido por el FBI en Florida por los cargos que se le imputaron después de haber estafado a al menos 200 personas. El empresario de 34 años había sido perseguido por autoridades de Estados Unidos y México por fraudes cometidos hacia artistas, como Alejandra Guzmán, quien lo demandó por USD 4 millones.

Antes de que fuera detenido Ramos, Ninel Conde se deslindó de las acusaciones que le hacían a su esposo, con quien se casó en medio de la pandemia y el conflicto legal con su ex esposo por la custodia de Emmanuel. Conde dijo que estaba enterada de lo que estaba sucediendo, pero prefería concentrarse en su carrera y no prestar atención porque ella confiaba plenamente en su inocencia.

Hasta el momento, la intérprete de Tú me pones a pecar no se ha pronunciado ante el arresto de Larry Ramos.

