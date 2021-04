Acapulco Shore: Talía Eisset reveló de qué se arrepiente tras su paso en el reality

Talía Eisset reveló de qué se arrepiente tras su paso en Acapulco Shore (Foto: Instagram / @talia_acashoremtv)

Talía Eisset saltó a la fama por formar parte de la primera generación de Acapulco Shore y regresó al reality en tres temporadas más. A un mes de que la cantante y DJ habló respecto a las agresiones que sufrió durante su noviazgo con Adán Cruz, Eisset reveló de qué situaciones se arrepiente tras su paso en el show de MTV.

“Sí me arrepiento de unas cositas, las partes donde salgo haciendo intimidad por desmadre. Sí me arrepiento por una u otra pelea que pudo haber evitado, pero la verdad yo con copas y enojada”, dijo en entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV.

Tras esta respuesta, la cantante fue cuestionada por el conductor del programa acerca de la pelea que sostuvo con Manelyk González: “No la neta de esa no, o sea ahorita me cae muy bien y nos llevamos muy bien y la neta la quiero, pero no, en esos momentos sí se lo merecía y ella lo sabe, sí se lo merecía”, respondió Eisset y agregó que el reality televisivo también le dejó “chichón” que le quedó en la cabeza tras una caída.

Talía Eisset reveló bajo qué condiciones regresaría podría volver a Acapulco Shore (Foto: Instagram / @talia_acashoremtv)

A pesar de estos eventos, Talía Eisset aseguró que podría volver a participar en la producción de MTV por el factor dinero, pero considera que ya no se ajusta al contenido: “De que me emocione tanto ir ya no, creo que yo ya no doy el contenido que ellos quieren, yo ya maduré, pienso más las cosas, ya no me gusta ser un bufón yo no quiero llegar a despedirme, simplemente si ya no quiero, ya no lo hago y punto”.

La artista también habló respecto a las expectativas que tiene para la octava temporada y dijo no conocer a ninguno de los nuevos integrantes. “De que va a estar más relajada, va a estar más relajada porque no van a estar las personalidades que son bien fuertes y bien imponentes, Karime todavía es más amable. Yo espero que se rifen, pero que no nos imiten porque siempre cuando entran una quiere ser la que madrea, una la típica Mane, que vayan y que sean ellos mismos, espero que sean originales y que no sean la copia como siempre lo han querido ser”, respondió.

Momentos después, Talía Eisset habló acerca de la posibilidad de subir su historia en YouTube y sin censura, espacio en el cual podría “decir muchas cosas que a veces nos dicen ‘no digas esto’. Mucha gente espera mi historia”.

La cantante reveló sus expectativas en cuanto a la octava temporada del reality (Foto: Instagram / @talia_acashoremtv)

Estas declaraciones tuvieron lugar a un mes de que la ex integrante de Acapulco Shore contara las agresiones que sufrió durante su noviazgo con el músico Adán Cruz. Aseguró que su ex pareja consumía estupefacientes, por lo que al principio justificaba sus actitudes hasta que sucedieron cuando él estaba sobrio.

“Tenía un problema con las mujeres. Nos reprimía demasiado de no te puedes vestir así o trabajar así. Lo intenté ayudar muchas veces, pero siempre me sobajaba, me decía insultos y llegamos a los golpes. Cuando lo conocí era callado e inhibido hasta que empezaron los problemas; ya estaba rehabilitado y después empezó a consumir otra vez”, dijo en entrevista con Carmen Muñoz durante el programa Mimí Contigo.

La influencer detalló eventos de abuso que sufrió por parte de Adán Cruz y aseguró que la gota que derramó el vaso fue cuando comenzó a recibir mensajes de otra persona hablándole de una infidelidad, por lo que decidió dejarlo: “Estoy hablando de esto porque me harté que él me acuse a mí de infidelidad. Un hombre que te quiere no te golpea, ni te humilla, sobaja o insulta. Vete a la primera que sientas una agresión”, concluyó.

