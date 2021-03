Sonriente, rodeado de su familia y lejos del COVID-19: la última foto de Rodrigo Mejía antes de su muerte

(Foto: Instagram Rodrigo Mejía)

La ex conductora de TV Azteca, Gaby Crassus, recordó con un emotivo mensaje y una fotografía inédita a su esposo, el actor Rodrigo Mejía, quien falleció a inicios de febrero por las consecuencias que la COVID-19 le dejó en su cuerpo.

Desde su cuenta de Instagram, la presentadora contó cómo han sido sus días desde el fallecimiento de su esposo, por lo que le dedicó un emotivo mensaje en el que plasmó sus sentimientos más profundos y cuánto lo extraña desde su partida.

Crassus además compartió una fotografía inédita al lado de Rodrigo Mejía, quien lució sonriente, disfrutando de un día en una zona arqueológica y en compañía de su esposa y sus hijos Matías y Mauro.

“Ayer se cumplió un mes, 4 semanas, 30 días que se sienten como un siglo sin ti...”, escribió al inicio de su largo pronunciamiento en redes sociales.

Foto: @gabycrasuss / IG.

“Ésta es la última foto que nos tomamos los 4. Fue el 7 de enero y te confieso que aunque me dolió mucho verla, también me hizo pensar en lo afortunada que fui al cruzarme contigo en éste camino llamado vida, aunque haya sido poco tiempo...”, comentó la ex conductora de Al Extremo.

Gaby Crassus aprovechó para agradecer a Rodrigo por los buenos momentos que vivieron juntos: “Gracias por despertarme todas las mañanas con esa sonrisa que extraño tanto, gracias por siempre creer en mí y empujarme a ser mejor, gracias por consentirme siempre, gracias por respetarme, gracias por ser el mejor papá que Matías y Mauro pudieron tener y gracias por amarme tanto durante los 12 años que te tuve”.

Al recordar a Rodrigo Mejía a un mes de su muerte, la presentadora también compartió una anécdota y algunas palabras que da a sus hijos para ayudarlos a afrontar esta tragedia.

“Hace rato Mati me dijo: ‘¿Mami, extrañas a papi?’. Y como se le dije a él: te voy a extrañar todos los días que me queden de vida... TE AMO POR SIEMPRE RO”, concluyó Gaby en sus redes sociales.

Las últimas semanas han sido complicadas para Gaby Crassus y su familia desde la muerte de su esposo y así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, en la que publica conmovedores mensajes o historias de vida al lado de su esposo para recordarlo.

Gaby Crassus (Foto: gabycrassus / Instagram)

Hace unos días relató cómo sigue su vida con la ausencia de su marido. Crassus realizó un viaje con sus dos hijos, pero destacó que fue la primera ocasión que lo hizo “sola”, ya que siempre contó con el apoyo y compañía de Rodrigo Mejía.

“Hoy por primera vez viajo sola con mis hijos y sí voy con el corazón roto y con una ansiedad que me oprime el pecho al punto que duele respirar”, escribió al inicio de su publicación.

“Tengo que afrontar que así va a ser de ahora en adelante... Ahora somos una familia de 3 (con un angelote cuidando de nosotros) y aunque todavía no sé cómo...”, añadió en el comentario que acompañó con una fotografía suya al lado de sus hijos en un avión.

Aprovechó para enviar un mensaje especial para sus hijos Matías y Mauro: “Tengan paciencia con mamá que está aprendiendo a ser ‘mapá’. Los amo Vikingos”.

El padre de Rodrigo Mejía también falleció por COVID-19 (Foto: Twitter Salvador Mejía)

Rodrigo Mejia murió el pasado 11 de febrero después de haberse contagiado de COVID-19 en enero de este año y aunque ya había superado la enfermedad, las secuelas le arrebataron la vida a los 45 años.

El coronavirus también atacó al padre de Rodrigo. Salvador Mejía, director de Asimetrics y colaborador de MVS, compartió la triste noticia a través de su cuenta de Twitter, donde documentó el proceso de la enfermedad que le quitó la vida a su padre y hermano, el histrión de Fuego en la Sangre y Cuidado con el Ángel.

