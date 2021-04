A dos meses de la muerte de Rodrigo Mejía, Gaby Crassus recordó cómo dio la noticia a sus hijos

Gaby Crassus tuvo que decirle a sus hijos de 6 y 3 años que su padre, Rodrigo Mejía, había fallecido (Foto: Instagram @gabycrassus)

A casi dos meses de la muerte del actor Rodrigo Mejía, su esposa y ex-conductora de TV Azteca, Gaby Crassus, narró que a sus hijos les dio la noticia de que su padre había fallecido “como es”, pues no quería que los niños sufrieran escuchándola de otras personas.

En el programa Mimí Contigo, Gaby Crassus relató lo difícil que ha sido para ella y sus hijos aceptar la muerte de Roberto Mejía, quien murió el pasado 11 de febrero debido a complicaciones pulmonares a causa del COVID-19.

Crassus reveló que, lo primero que hizo al día siguiente de que su esposo había fallecido, fue darle la desgarradora noticia a sus hijos. “Rodrigo murió el jueves 11 a las 10:30 de la noche y a las 7 de la mañana que despertaron los niños, lo primero que hice fue hablar con ellos, porque lo tenían que saber por mí”, relató Gaby.

Los hijos de Gaby Crassus y Rodrigo Mejía han comprendido la falta de su padre (Foto: gabycrassus / Instagram)

A quien primero le dio la noticia fue a su hijo mayor, que a pesar de su edad, comprendió lo que ocurría. “Agarré a Matías y le dije ‘Mati, ven acá, quiero hablar contigo’. Me lo senté en las piernas viendo hacia mí y le dije: ‘¿te acuerdas que papá estaba en el hospital?’ En ese momento, la expresión de su cara cambió, yo sé que él ya sabía [...] ‘Tu papi luchó y luchó como el campeón que siempre fue, pero papá falleció’”, fue la forma en que Crassus decidió hablar con su hijo de sólo 6 años.

En un principio, relató, Matías se mostró enojado, pues no creía en lo que el doctor le había dicho a su madre. Posteriormente, su hijo la abrazó y le dijo que se sentía triste, pero había comprendido que su padre había fallecido. “Al principio decía ‘¿cómo le voy a decir a un niño de 6 años?’ Pues lo niños de seis años entienden perfectamente”, expresó.

Con Mauro, su hijo menor, fue diferente. A pesar de que Mauro no logra comprender la situación debido a su edad, no lo ha tomado mal. “Mauro tiene tres añitos, es muy bebé. Mauro no entiende, todavía no tiene esa capacidad de entender lo que está pasando. Mauro todavía pregunta ‘mami, ¿ya va a regresar papá?’ y con el corazón apachurrado le digo: ‘no’. Y se pone serio”, dijo Gaby.

Entre lagrimas, explicó que tenía miedo a enfrentarse a la noticia junto a sus hijos, pues Matías era muy cercano a su padre y no sabía cómo podría reaccionar, pero “Mati” lo aceptó rápidamente y ahora dice que “este año le hará el altar más bonito a su papá” para el Día de los Muertos.

En el programa Venga la Alegría explicaron que el actor Rodrigo Mejía se estableció desde hace meses con su familia en Mérida, Yucatán, donde lo encontró la muerte como una consecuencia del COVID-19.

“Me tocó muchas veces platicar con Gaby (Crassus) sobre lo emocionada que estaba de irse a vivir a Mérida. Ella dejó su trabajo en TV Azteca por seguir al amor de su vida, por seguir ese sueño, porque Rodrigo iba con varios socios para hacer una compañía y así termina esta historia”, comentó la periodista Flor Rubio en el programa matutino de la televisora del Ajusco.

Gaby Crassus pidió a sus hijos que le tengan paciencia, porque está en el proceso de aprender a ser al mismo tiempo madre y padre, espera que pronto las sonrisas regresen a su familia y juntos puedan salir adelante, llevando siempre a Rodrigo Mejía en sus corazones.

