“Controversias baratas”: Morrissey se lanzó contra Los Simpson por ridiculizarlo

Los Simpson ya había anunciado hace semanas que preparaban un episodio con la participación de un personaje en alusión a Morrissey (Foto: Fox / Instagram @officialmoz)

Morrissey suma a otros enemigos a su lista personal: los creadores de Los Simpson. Y es que cantante británico estalló en Twitter luego de que la emblemática serie emitiera su más reciente capítulo en el que se le parodia de una manera que consideró ofensiva y racista.

En el episodio de la familia amarilla titulado Panic on the streets of Springfield -en clara alusión al éxito de The Smiths Panic in the streets of London- que se emitió la noche del domingo 18 de abril, se le ve a Lisa Simpson fantaseando con un amigo imaginario, un músico deprimido de los años 80 que canta sobre tristezas con letras profundas y un vegetarianismo activo que la enamora luego de descubrir a su banda “The Snuffs” en internet.

El cantante de indie rock sombrío y tristón de Reino Unido está claramente inspirado en el famoso intérprete de temas como How son is now y Girlfriend in a coma, y además de que no se logró que fuera él mismo quien le prestara su voz al personaje, -al final fue personificado por el actor británico Benedict Cumberbatch- el resultado final no fue para nada de su agrado.

"Quilloughby" es el líder de la banda The Snuffs, claras alusiones al grupo británico (Foto: Fox)

El personaje rebautizado como “Quilloughby” aparece después en el transcurso del episodio cuando Lisa lo conoce en la actualidad y se da cuenta de que se convirtió en un hombre viviendo una crisis de mediana edad, de extrema derecha y con actitudes racistas, además de alcohólico y con sobrepeso.

Sólo horas después de que se emitiera el capítulo, Morrissey disparó contra la serie estadounidense en un comunicado que subió a su página de Facebook, donde aseguró que el programa había “empeorado” en los últimos años.

Lamentablemente, el programa de <i>Los Simpson</i> comenzó creando una gran comprensión de la experiencia cultural moderna, pero desde entonces ha degenerado para tratar de capitalizar controversias baratas y exponer rumores viciosos

El cantante británico Steve Patrick "Morrissey" es conocido por su estilo de vida vegetariano y el activismo que realiza en pro (Foto: EFE/Marcial Guillén/Archivo)

Burlarse de los sujetos es una cosa. Otros programas como <i>SNL </i>todavía hacen un gran trabajo al encontrar formas de inspirar una gran sátira. Pero cuando un programa cae tan bajo para usar tácticas duramente odiosas, como mostrar al personaje de Morrissey con la barriga colgando de su camisa (cuando nunca se ha visto así en ningún momento de su carrera), hace que uno se pregunte quién es el grupo racista realmente hiriente aquí

“Aún peor, llamar al personaje de Morrissey por ser racista, sin señalar ningún caso específico, no ofrece nada. Sólo sirve para insultar al artista. Deberían tomar ese espejo y mostrárselo a sí mismos “.

En el capítulo emitido en Estados Unidos se puede ver a Lisa descubriendo a la banda The Snuffs en un servicio de streaming y de inmediato queda enamorada de “su tipo de música sardónica y letrada” y de su “vegetarianismo militante”.

Moz se burló de la caída en los niveles de audiencia de la serie estadounidense

Uno de los diálogos del episodio que molestó a “Moz”, fue la siguiente línea que se le oye decir al personaje inspirado en él: “Yo era [vegano], hasta que descubrí que el veganismo fue inventado por extranjeros, de quienes ya hay demasiados en este planeta”.

Y se animó a poner como ejemplo el caso de Hank Azaria, actor que le dio su voz a Apu y que hace algunos días se disculpó con la comunidad india por haberla ridiculizado todos estos años. Al respecto, aseguró que eso demuestra que Groening y su staff son los racistas.

Finalmente, el autor de himnos como Everyday is Like Sunday y Heaven knows I’m miserable now se burló de la caída en los niveles de audiencia de la serie creada por Matt Groening: “No es sorprendente que los índices de audiencia de Los Simpson hayan bajado tanto en los últimos años”, remató.

