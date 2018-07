"Descubrí el feminismo cuando tenía 14 años. Por ese entonces era la respuesta para todo, porque liberó a todas las personas, no solo a las mujeres. Leí And Jill Came Tumbling After (Judith Stacey), The Female Eunuch (Germaine Greer), Women and Madness (Phyllis Chesler) y cambiaron mi punto de vista", dijo.