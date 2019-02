Cuando el segundo sencillo, This Charming Man, salió a la calle fines de 1983 la banda había generado otra polémica, esta vez con alcance mediático en diarios como The Sun y la revista The Sounds. En su primera sesión para las míticas John Peel's Sessions de la BBC habían tocado Reel Around the Fountain (que sería luego el primer tema del long play), que recibió acusaciones de avalar el abuso infantil. Lo mismo sucedió con The Hand That Rocks the Cradle. La banda salió, lógicamente, a desmentirlo.