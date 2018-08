¿Se podrían dejar afuera en una selección de sus mejores canciones The more you ignore me, the closer I get?, You have killed me, Alma matters, Boxers, Hairdresser in fire, I´m throwing my arms in Paris, Ouija board, ouija board, Interesting drug, Trouble loves me, las nuevas Spent the day in bed y Jacky´s only happy when she´s up on the stage del reciente álbum Low in High School o esa motosierra al corazón que es Speedway? Y esto sin mencionar sus hits más conspicuos y radiales como Suedehead o Everyday is like Sunday.